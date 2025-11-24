Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Masse salariale au Tchad : le député Takilal Ndolassem s’oppose aux chiffres évoqués par le chef de l'État


Alwihda Info | Par Alwihda - 24 Novembre 2025


Le débat sur la masse salariale de l’État tchadien a refait surface, après des déclarations du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, suivies d’une réaction ce lundi du député Takilal Ndolassem, remettant en cause les chiffres avancés.


Masse salariale au Tchad : le député Takilal Ndolassem s’oppose aux chiffres évoqués par le chef de l'État
Le Président Mahamat Idriss Déby alerte sur une masse salariale "insoutenable"

S’exprimant sur l'après-Plan national de développement (PND), le Président de la République a estimé que le Tchad fait face à une charge salariale disproportionnée par rapport à ses ressources et aux standards régionaux.

« Notre pays a une masse salariale de 700 milliards FCFA, soit 60 % de son budget annuel, alors que la norme régionale est de 35 %. Ce taux particulièrement élevé contraste avec les revendications syndicales qui exigent une hausse des salaires et des statuts particuliers pour plusieurs secteurs. Les 200 000 fonctionnaires tchadiens, soit 1 % de la population, reçoivent 60 % du budget global en traitement salarial. Cela est-il juste ? La question mérite d’être posée et les solutions appropriées doivent être trouvées. »

Pour le chef de l’État, ces chiffres appellent à une réflexion nationale sur l’équité budgétaire, la soutenabilité des dépenses publiques et les priorités de développement.

Le député Takilal Ndolassem conteste les chiffres présidentiels

Peu après cette intervention, le député Takilal Ndolassem a exprimé publiquement son désaccord. Selon lui, les données citées au sommet de l’État seraient inexactes et nourriraient des inquiétudes injustifiées au sein de la population.

« La population tchadienne a un peu peur en ce moment. D’après les faux chiffres que le chef de l’État a reçus, on dit qu’il y aura des ‘16 mesures’ bientôt. On a dit que 1 % de la population représente 200 000 fonctionnaires absorbant 60 % de la masse salariale. C’est faux. J’ai les chiffres du FMI et de la Banque mondiale : c’est 29 %. »

Le parlementaire met ainsi en avant une évaluation différente du poids réel de la fonction publique dans les finances publiques, appelant à davantage de rigueur dans la communication des données officielles.

La question de la masse salariale, de sa soutenabilité et de sa répartition entre fonctionnaires et autres secteurs économiques reste un enjeu central pour le Tchad, tant du point de vue budgétaire que social.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 23/11/2025

Tchad : Dillah Accelle, de Top Model National à African Next Super Model 2025 – Une Victoire Historique pour l'Afrique Centrale

Tchad : Dillah Accelle, de Top Model National à African Next Super Model 2025 – Une Victoire Historique pour l'Afrique Centrale

La Jeunesse Tchadienne s’élève à Bali : Kouchakbé Mariam Byangzoumbe au Forum International des Jeunes La Jeunesse Tchadienne s’élève à Bali : Kouchakbé Mariam Byangzoumbe au Forum International des Jeunes 23/11/2025

Populaires

Cameroun : La Douane saisit deux véhicules de contrebande à Ngaoundéré grâce au système COSMOS

23/11/2025

Le Pape Léon XIV demande la libération immédiate des otages chrétiens enlevés au Nigeria et au Cameroun

23/11/2025

Sénégal : Le Président Bassirou Diomaye Faye à Luanda pour le 7ᵉ Sommet Union Européenne – Union Africaine

23/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter