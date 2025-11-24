Masse salariale au Tchad : le député Takilal Ndolassem s’oppose aux chiffres évoqués par le chef de l'État

Le Président Mahamat Idriss Déby alerte sur une masse salariale "insoutenable"



S’exprimant sur l'après-Plan national de développement (PND), le Président de la République a estimé que le Tchad fait face à une charge salariale disproportionnée par rapport à ses ressources et aux standards régionaux.



« Notre pays a une masse salariale de 700 milliards FCFA, soit 60 % de son budget annuel, alors que la norme régionale est de 35 %. Ce taux particulièrement élevé contraste avec les revendications syndicales qui exigent une hausse des salaires et des statuts particuliers pour plusieurs secteurs. Les 200 000 fonctionnaires tchadiens, soit 1 % de la population, reçoivent 60 % du budget global en traitement salarial. Cela est-il juste ? La question mérite d’être posée et les solutions appropriées doivent être trouvées. »



Pour le chef de l’État, ces chiffres appellent à une réflexion nationale sur l’équité budgétaire, la soutenabilité des dépenses publiques et les priorités de développement.



Le député Takilal Ndolassem conteste les chiffres présidentiels



Peu après cette intervention, le député Takilal Ndolassem a exprimé publiquement son désaccord. Selon lui, les données citées au sommet de l’État seraient inexactes et nourriraient des inquiétudes injustifiées au sein de la population.



« La population tchadienne a un peu peur en ce moment. D’après les faux chiffres que le chef de l’État a reçus, on dit qu’il y aura des ‘16 mesures’ bientôt. On a dit que 1 % de la population représente 200 000 fonctionnaires absorbant 60 % de la masse salariale. C’est faux. J’ai les chiffres du FMI et de la Banque mondiale : c’est 29 %. »



Le parlementaire met ainsi en avant une évaluation différente du poids réel de la fonction publique dans les finances publiques, appelant à davantage de rigueur dans la communication des données officielles.



La question de la masse salariale, de sa soutenabilité et de sa répartition entre fonctionnaires et autres secteurs économiques reste un enjeu central pour le Tchad, tant du point de vue budgétaire que social.