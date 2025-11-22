Alwihda Info
TCHAD

La Jeunesse Tchadienne s’élève à Bali : Kouchakbé Mariam Byangzoumbe au Forum International des Jeunes


Alwihda Info | Par - 23 Novembre 2025


Ce 17 novembre 2025, la Présidente Nationale du Mouvement Associatif de la Jeunesse (MAJ), Kouchakbé Mariam Byangzoumbe, a porté la voix de la jeunesse tchadienne lors du Forum International des Jeunes à Bali. Cet événement a été organisé en prélude à l’Assemblée Générale 2025 de la Fédération Internationale pour le Planning Familial (IPPF).


La Jeunesse Tchadienne s’élève à Bali : Kouchakbé Mariam Byangzoumbe au Forum International des Jeunes


 

Représentant un mouvement jeune engagé, ambitieux et résolument tourné vers l’avenir, sa participation témoigne de la motivation, de la confiance et de la détermination de la jeunesse tchadienne.

 

 Objectifs de la Représentation Tchadienne

 

Cette présence à une plateforme internationale de cette envergure constitue une occasion stratégique pour :

  • Faire entendre la voix des jeunes du Tchad au niveau mondial ;

  • Partager les réalités nationales, les visions et les ambitions de la jeunesse ;

  • Renforcer l'engagement en faveur d’une jeunesse informée, autonome et actrice du changement.

 

 Rayonnement International

 

Cette représentation est une véritable fierté pour le MAJ et pour l'ensemble de la jeunesse tchadienne, qui prouve une fois de plus qu’elle a toute sa place sur la scène internationale.

Le message délivré souligne une unité d'action : « Ensemble, nous avançons. Ensemble, nous transformons. »

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


