La Jeunesse Tchadienne s’élève à Bali : Kouchakbé Mariam Byangzoumbe au Forum International des Jeunes

Représentant un mouvement jeune engagé, ambitieux et résolument tourné vers l’avenir, sa participation témoigne de la motivation, de la confiance et de la détermination de la jeunesse tchadienne.







Objectifs de la Représentation Tchadienne

Cette présence à une plateforme internationale de cette envergure constitue une occasion stratégique pour :



Faire entendre la voix des jeunes du Tchad au niveau mondial ;

Partager les réalités nationales, les visions et les ambitions de la jeunesse ;

Renforcer l'engagement en faveur d’une jeunesse informée, autonome et actrice du changement.





Rayonnement International

Cette représentation est une véritable fierté pour le MAJ et pour l'ensemble de la jeunesse tchadienne, qui prouve une fois de plus qu’elle a toute sa place sur la scène internationale.



Le message délivré souligne une unité d'action : « Ensemble, nous avançons. Ensemble, nous transformons. »

