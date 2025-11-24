Tchad : Le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno s'entretient avec Mahamadou Issoufou sur la Grande Muraille Verte et la Sécurité au Sahel

Mobilisation des Ressources pour la Grande Muraille Verte

La rencontre visait principalement à évoquer la question de la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre des projets et programmes de la GMV dans les onze pays membres.







L’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte (APGMV), créée en 2002, compte sur le carnet d’adresses, l’expertise et l’expérience avérée de M. Mahamadou Issoufou pour garantir un financement durable à cette initiative environnementale d'envergure. Le Chef de l’État tchadien est connu comme un avant-gardiste des questions environnementales.











Sécurité et Synergie d’Action au Sahel





Outre l’aspect environnemental, les deux personnalités ont longuement échangé sur les défis de la sécurité et du développement dans l’espace Sahel.







En sa qualité de Président en exercice du CILSS (Comité permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel), le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a décliné les priorités du Sahel, notamment en matière de :



Sécurité ;

Développement ;

Protection du couvert végétal.





Il a fortement insisté sur la nécessité d’une synergie d’action entre les différentes initiatives de développement et de sécurité en cours dans la région.







La rencontre s'est déroulée en présence du Dr Idriss Saleh Bachar, Ministre Directeur du Cabinet Civil du Chef de l’État, et de M. Ahmed Kogri, Conseiller diplomatique du Président de la République.

