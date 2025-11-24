Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno s'entretient avec Mahamadou Issoufou sur la Grande Muraille Verte et la Sécurité au Sahel


Alwihda Info | Par - 24 Novembre 2025


N’Djamena, le 24 novembre 2025 – Le Président de la République, Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a accordé une audience à l’ancien Président de la République du Niger, M. Mahamadou Issoufou, Champion de la Grande Muraille Verte (GMV) pour l’Union Africaine. Les discussions, qui ont duré deux heures, ont porté sur des enjeux majeurs : le financement de la GMV ainsi que la paix et la sécurité dans l’espace Sahel.


Tchad : Le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno s'entretient avec Mahamadou Issoufou sur la Grande Muraille Verte et la Sécurité au Sahel


 

Mobilisation des Ressources pour la Grande Muraille Verte

 

La rencontre visait principalement à évoquer la question de la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre des projets et programmes de la GMV dans les onze pays membres.

 

L’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte (APGMV), créée en 2002, compte sur le carnet d’adresses, l’expertise et l’expérience avérée de M. Mahamadou Issoufou pour garantir un financement durable à cette initiative environnementale d'envergure. Le Chef de l’État tchadien est connu comme un avant-gardiste des questions environnementales.

 



 Sécurité et Synergie d’Action au Sahel

 



Outre l’aspect environnemental, les deux personnalités ont longuement échangé sur les défis de la sécurité et du développement dans l’espace Sahel.

 

En sa qualité de Président en exercice du CILSS (Comité permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel), le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a décliné les priorités du Sahel, notamment en matière de :

  • Sécurité ;

  • Développement ;

  • Protection du couvert végétal.



Il a fortement insisté sur la nécessité d’une synergie d’action entre les différentes initiatives de développement et de sécurité en cours dans la région.

 

La rencontre s'est déroulée en présence du Dr Idriss Saleh Bachar, Ministre Directeur du Cabinet Civil du Chef de l’État, et de M. Ahmed Kogri, Conseiller diplomatique du Président de la République.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 24/11/2025

Tchad - Sila : Le HCR remporte la 1ère édition du Championnat Maracana des Humanitaires pour la Cohésion Sociale

Tchad - Sila : Le HCR remporte la 1ère édition du Championnat Maracana des Humanitaires pour la Cohésion Sociale

Tchad - Mayo-Kebbi Ouest : La Croix Bleue Tchadienne mobilise les acteurs locaux contre l’abus de substances Tchad - Mayo-Kebbi Ouest : La Croix Bleue Tchadienne mobilise les acteurs locaux contre l’abus de substances 24/11/2025

Populaires

Cameroun : La Douane saisit deux véhicules de contrebande à Ngaoundéré grâce au système COSMOS

23/11/2025

Le Pape Léon XIV demande la libération immédiate des otages chrétiens enlevés au Nigeria et au Cameroun

23/11/2025

Sénégal : Le Président Bassirou Diomaye Faye à Luanda pour le 7ᵉ Sommet Union Européenne – Union Africaine

23/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter