Tchad : Coopération renforcée avec le FSD pour accélérer la construction de la route Ngouri–Bol

Relance d'un Projet Majeur

Cette rencontre intervient à la suite de la résiliation du contrat de l’entreprise précédemment en charge du chantier. La route Ngouri–Bol est cruciale pour la mobilité nationale et le désenclavement de la région du Lac Tchad.







Le Ministre Amir Idriss Kourda, attaché à une démarche orientée vers l’action et les résultats, a pris des mesures immédiates pour faciliter la reprise du projet. Il a instruit ses services techniques de mettre à la disposition de l’émissaire saoudien l’ensemble des informations requises, afin d’accélérer la sélection d'une nouvelle entreprise et la mise en œuvre effective du projet.











Soutien des Partenaires Techniques et Financiers

Le Fonds Saoudien pour le Développement, partenaire technique et financier (PTF) clé, a réaffirmé sa pleine disponibilité à accompagner l’État tchadien dans la réalisation des infrastructures prioritaires issues du Plan National de Développement (PND).







Ce soutien s'inscrit dans la continuité des engagements pris lors des récentes rencontres d’Abou Dhabi, qui ont mis en évidence la nécessité d'accélérer les projets structurants pour l'économie tchadienne.

