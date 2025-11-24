Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Les dépôts de dossiers pour les concours d'entrée à l'UNIB et à l'UNISAF s'achèvent ce mardi


Alwihda Info | Par - 24 Novembre 2025


N’Djamena – Les opérations de dépôt des dossiers de candidature aux concours d'entrée en première année des Facultés des Sciences de la Santé Humaine des Universités de Bongor (UNIB) et du Sahara de Faya (UNISAF) touchent à leur fin. La date limite est fixée à ce mardi 25 novembre 2025, conformément au calendrier officiel publié le 3 novembre dernier.


Tchad : Les dépôts de dossiers pour les concours d'entrée à l'UNIB et à l'UNISAF s'achèvent ce mardi


 

Date Limite Imminente

 

Les candidats sont invités à finaliser leurs démarches auprès de l'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS), le centre désigné pour la réception des dossiers.

 

Ces concours ouvrent les portes des formations en sciences de la santé humaine dans deux établissements universitaires clés, l'Université de Bongor (UNIB) et l'Université du Sahara de Faya (UNISAF).

 

Cette période de dépôt est une étape cruciale pour les jeunes Tchadiens souhaitant intégrer le secteur de la santé.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 24/11/2025

Tchad - Sila : Le HCR remporte la 1ère édition du Championnat Maracana des Humanitaires pour la Cohésion Sociale

Tchad - Sila : Le HCR remporte la 1ère édition du Championnat Maracana des Humanitaires pour la Cohésion Sociale

Tchad - Mayo-Kebbi Ouest : La Croix Bleue Tchadienne mobilise les acteurs locaux contre l’abus de substances Tchad - Mayo-Kebbi Ouest : La Croix Bleue Tchadienne mobilise les acteurs locaux contre l’abus de substances 24/11/2025

Populaires

Cameroun : La Douane saisit deux véhicules de contrebande à Ngaoundéré grâce au système COSMOS

23/11/2025

Le Pape Léon XIV demande la libération immédiate des otages chrétiens enlevés au Nigeria et au Cameroun

23/11/2025

Sénégal : Le Président Bassirou Diomaye Faye à Luanda pour le 7ᵉ Sommet Union Européenne – Union Africaine

23/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter