Tchad : N’Djamena accueillera le Salon International des Mines, Carrières et Hydrocarbures (SEMICA) 2026

Un Rendez-vous Stratégique pour l'Avenir

Plus de 2 500 participants nationaux et internationaux sont attendus pour cette grande rencontre, qui vise à positionner le Tchad comme un acteur clé dans la transformation et la valorisation de ses ressources naturelles.







Le thème central de cette édition est : « Industries Extractives : relever les défis de la Vision 2030 ». Ce thème souligne l'alignement du secteur sur les objectifs de développement à long terme du pays.











Programme de l'Événement

Le SEMICA TCHAD 2026 offrira une plateforme complète favorisant les échanges, l'investissement et le transfert de technologies. Le programme comprendra notamment :



Panels de haut niveau : Discussions stratégiques sur les politiques et les défis du secteur.

Exposition internationale : Présentation des dernières innovations en matière d'exploitation minière et d'hydrocarbures.

Rencontres B2B (Business to Business) : Sessions dédiées au réseautage et à la conclusion de partenariats.

Excursion technique : Visites de sites pour découvrir les réalisations concrètes sur le terrain.





La tenue du SEMICA TCHAD 2026 est perçue comme un catalyseur essentiel pour attirer les investissements étrangers, stimuler l'économie locale et promouvoir une gestion durable et responsable des richesses minières et pétrolières du pays.

