Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : N’Djamena accueillera le Salon International des Mines, Carrières et Hydrocarbures (SEMICA) 2026


Alwihda Info | Par - 24 Novembre 2025


N’Djamena – Le Salon International des Mines, Carrières et Hydrocarbures (SEMICA TCHAD 2026) se tiendra du 21 au 23 janvier 2026 à N’Djamena. Cet événement majeur pour le secteur extractif africain sera placé sous le Très Haut Patronage de Son Excellence le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, Chef de l'État.


Tchad : N’Djamena accueillera le Salon International des Mines, Carrières et Hydrocarbures (SEMICA) 2026


 

Un Rendez-vous Stratégique pour l'Avenir

 

Plus de 2 500 participants nationaux et internationaux sont attendus pour cette grande rencontre, qui vise à positionner le Tchad comme un acteur clé dans la transformation et la valorisation de ses ressources naturelles.

 

Le thème central de cette édition est : « Industries Extractives : relever les défis de la Vision 2030 ». Ce thème souligne l'alignement du secteur sur les objectifs de développement à long terme du pays.

 



 Programme de l'Événement

 

Le SEMICA TCHAD 2026 offrira une plateforme complète favorisant les échanges, l'investissement et le transfert de technologies. Le programme comprendra notamment :

  • Panels de haut niveau : Discussions stratégiques sur les politiques et les défis du secteur.

  • Exposition internationale : Présentation des dernières innovations en matière d'exploitation minière et d'hydrocarbures.

  • Rencontres B2B (Business to Business) : Sessions dédiées au réseautage et à la conclusion de partenariats.

  • Excursion technique : Visites de sites pour découvrir les réalisations concrètes sur le terrain.



La tenue du SEMICA TCHAD 2026 est perçue comme un catalyseur essentiel pour attirer les investissements étrangers, stimuler l'économie locale et promouvoir une gestion durable et responsable des richesses minières et pétrolières du pays.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 24/11/2025

Tchad - Mayo-Kebbi Ouest : La Croix Bleue Tchadienne mobilise les acteurs locaux contre l’abus de substances

Tchad - Mayo-Kebbi Ouest : La Croix Bleue Tchadienne mobilise les acteurs locaux contre l’abus de substances

Tchad - Khach-Khacha : Le Sous-préfet lance une initiative pour redresser la gestion du Centre de Santé de Mina Tchad - Khach-Khacha : Le Sous-préfet lance une initiative pour redresser la gestion du Centre de Santé de Mina 23/11/2025

Populaires

Cameroun : La Douane saisit deux véhicules de contrebande à Ngaoundéré grâce au système COSMOS

23/11/2025

Le Pape Léon XIV demande la libération immédiate des otages chrétiens enlevés au Nigeria et au Cameroun

23/11/2025

Sénégal : Le Président Bassirou Diomaye Faye à Luanda pour le 7ᵉ Sommet Union Européenne – Union Africaine

23/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter