INTERNATIONAL

Kremlin : Fructueux échanges entre les Présidents Faure Gnassingbé et Vladimir Poutine pour un partenariat stratégique renforcé


Alwihda Info | Par - 24 Novembre 2025


Le Président du Conseil du Togo, S.E. Faure Essozimna Gnassingbé, a été accueilli par S.E. Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie, ce 19 novembre 2025 au Green Hall du Kremlin, dans le cadre d'une visite d’État. Cette rencontre de haut niveau était placée sous le signe d’une volonté commune de renforcer les relations d’amitié et de coopération bilatérale.


Kremlin : Fructueux échanges entre les Présidents Faure Gnassingbé et Vladimir Poutine pour un partenariat stratégique renforcé


 

Bilan Positif et Accélération de la Coopération

 

Les deux dirigeants se sont longuement entretenus en tête-à-tête, puis en présence de leurs délégations, pour passer en revue l'ensemble des axes stratégiques d’une coopération bilatérale riche dans les domaines diplomatique, commercial, économique et du capital humain.

 

Le Président Poutine s’est réjoui de la force des relations diplomatiques historiques, dont le 65e anniversaire a été célébré cette année, et a noté que les échanges commerciaux se développent à un bon rythme.

 

Il a insisté sur les mesures concrètes visant à accélérer cette dynamique :

« L’ouverture des ambassades et le début des travaux de la commission intergouvernementale, nous pourrons, de part et d’autre, tout mettre en œuvre non seulement pour maintenir cette dynamique, mais aussi pour l’accélérer. »



Le Président Faure Gnassingbé a exprimé sa gratitude pour l’invitation et l’accueil chaleureux, saluant l’excellence des relations historiques. Il a souligné que l’établissement prochain d’ambassades marquera une « nouvelle étape » et concrétisera la « présence de l’État » dans le partenariat.

 



 Priorité au Capital Humain et à la Technologie

 

Les discussions ont également porté sur le partenariat dans le domaine du capital humain, incluant la formation, l’innovation et le transfert de compétences.

 

Le Président Poutine a noté avec satisfaction que des ressortissants togolais étudient en Russie, se disant convaincu qu’ils contribueront « de manière significative au développement de leur pays ».

 

De son côté, le Président togolais a rappelé l'importance de l’éducation :

« L’éducation est un secteur prioritaire pour l’avenir de notre pays. Dans le monde aujourd’hui, la technologie joue un rôle important et seule l’éducation peut faire la différence. Il est très important de maintenir le partenariat dans ce secteur au profit de nos étudiants. »

 



 Sécurité Régionale et Remerciements

 

Les questions de sécurité et de stabilité dans la sous-région ouest-africaine et au Sahel ont occupé une place centrale dans les échanges.

 

Le Président du Conseil Faure Gnassingbé s’est félicité de l’appui de la Fédération de Russie à la lutte contre le terrorisme dans les pays du Sahel. Il a exprimé, au nom de la région de l’Afrique de l’Ouest, sa sincère reconnaissance pour le soutien apporté au Mali, au Burkina Faso et au Niger, qui sont en première ligne.

 

En conclusion, cette visite officielle illustre non seulement l’excellence des relations bilatérales, mais ouvre également de nouvelles perspectives pour un partenariat stratégique renforcé, axé sur la prospérité partagée, la paix et la stabilité.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d'une expérience d'une quinzaine d'années dans la collecte...


