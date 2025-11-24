Gabon : Le Président Oligui Nguema et son homologue Emmanuel Macron visitent les chantiers structurants de Libreville

La Cité de la Démocratie et la Transformation Urbaine
La tournée a débuté à la Cité de la Démocratie, un lieu hautement symbolique actuellement engagé dans une profonde phase de transformation et de réaménagement.
Les deux Chefs d’État se sont ensuite rendus à la Cité Émeraude. Ce vaste chantier administratif incarne les ambitions du Gabon en matière d’aménagement urbain et de rationalisation des dépenses publiques.
Le Projet Stratégique de la Cité Émeraude
La Cité Émeraude est un projet stratégique visant à regrouper, en un même espace, des administrations jusqu’ici dispersées à travers Libreville.
Cet regroupement permettra d’atteindre deux objectifs clés :
-
Améliorer les conditions de travail des fonctionnaires gabonais ;
-
Réaliser des économies significatives pour l’État, en optimisant la gestion immobilière et logistique.
Cette visite conjointe témoigne de l'intérêt de la France pour les projets d'infrastructures et de modernisation administrative gabonais, réaffirmant la volonté des deux nations de développer un partenariat transparent et axé sur les résultats.