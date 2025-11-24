Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Gabon : Le Président Oligui Nguema et son homologue Emmanuel Macron visitent les chantiers structurants de Libreville


Alwihda Info | Par - 24 Novembre 2025


Libreville, le 24 novembre 2025 – Le Président de la Transition, Chef de l'État gabonais, S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema, a entamé sa journée aux côtés de son homologue français, S.E. Emmanuel Macron, par une visite de plusieurs chantiers structurants majeurs de la capitale. Cette tournée s'inscrit dans le cadre de la visite d'État du Président français au Gabon.


Gabon : Le Président Oligui Nguema et son homologue Emmanuel Macron visitent les chantiers structurants de Libreville


 

 La Cité de la Démocratie et la Transformation Urbaine

 

La tournée a débuté à la Cité de la Démocratie, un lieu hautement symbolique actuellement engagé dans une profonde phase de transformation et de réaménagement.

 

Les deux Chefs d’État se sont ensuite rendus à la Cité Émeraude. Ce vaste chantier administratif incarne les ambitions du Gabon en matière d’aménagement urbain et de rationalisation des dépenses publiques.





 

La Cité de la Démocratie et la Transformation Urbaine

 

La tournée a débuté à la Cité de la Démocratie, un lieu hautement symbolique actuellement engagé dans une profonde phase de transformation et de réaménagement.

 

Les deux Chefs d’État se sont ensuite rendus à la Cité Émeraude. Ce vaste chantier administratif incarne les ambitions du Gabon en matière d’aménagement urbain et de rationalisation des dépenses publiques.


Gabon : Le Président Oligui Nguema et son homologue Emmanuel Macron visitent les chantiers structurants de Libreville


Le Projet Stratégique de la Cité Émeraude

 

La Cité Émeraude est un projet stratégique visant à regrouper, en un même espace, des administrations jusqu’ici dispersées à travers Libreville.

 

Cet regroupement permettra d’atteindre deux objectifs clés :

  • Améliorer les conditions de travail des fonctionnaires gabonais ;

  • Réaliser des économies significatives pour l’État, en optimisant la gestion immobilière et logistique.





Cette visite conjointe témoigne de l'intérêt de la France pour les projets d'infrastructures et de modernisation administrative gabonais, réaffirmant la volonté des deux nations de développer un partenariat transparent et axé sur les résultats.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 24/11/2025

Masse salariale au Tchad : le député Takilal Ndolassem s’oppose aux chiffres évoqués par le chef de l'État

Masse salariale au Tchad : le député Takilal Ndolassem s’oppose aux chiffres évoqués par le chef de l'État

Tchad : Le CESCE clôture un colloque national sur les MGF et la marginalisation des artisans Tchad : Le CESCE clôture un colloque national sur les MGF et la marginalisation des artisans 24/11/2025

Populaires

Cameroun : La Douane saisit deux véhicules de contrebande à Ngaoundéré grâce au système COSMOS

23/11/2025

Le Pape Léon XIV demande la libération immédiate des otages chrétiens enlevés au Nigeria et au Cameroun

23/11/2025

Sénégal : Le Président Bassirou Diomaye Faye à Luanda pour le 7ᵉ Sommet Union Européenne – Union Africaine

23/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter