CULTURE

Festival NdjamVi 2025 : un programme ambitieux pour célébrer l’art, la musique et la jeunesse


Alwihda Info | Par - 24 Novembre 2025


Dans un communiqué de presse, le comité d’organisation a annoncé la tenue de la 18ᵉ édition du Festival NdjamVi, un événement incontournable dédié à la formation, à l’expression artistique et à la valorisation des talents. Ce rendez-vous majeur des arts et de la musique au Tchad se déroulera du 27 au 29 novembre 2025 à N’Djamena.


Pour cette édition, NdjamVi propose : des ateliers de formation en création numérique, art-thérapie et environnement ; des spectacles de danse et des animations DJ ; trois grandes catégories de compétitions musicales : Jeune Talent, Hip-Hop, World Music ; un plateau d’envergure intitulé « Éclat de Femmes : Sons et Voix Féminines », réunissant des artistes du Tchad, du Cameroun, du Congo et de Côte d’Ivoire.

La Nuit des Trophées : moment phare du festival

Point culminant de l’événement, La Nuit des Trophées mettra à l’honneur les artistes les plus marquants de l’édition au cours d’une cérémonie festive accompagnée d’un concert regroupant des invités nationaux et internationaux.

Bien que l’édition 2025 ne bénéficie, comme les précédentes, d’aucune contribution officielle de l’État et que la portée du festival reste encore insuffisamment reconnue, NdjamVi poursuit sa mission : faire de la culture un levier d’inclusion, de cohésion sociale et d’opportunités pour la jeunesse.
Malick Mahamat
