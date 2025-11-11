Tchad : Power Dance en Showcase, quand la spiritualité ancestrale inspire la modernité du mouvement

Le groupe Power Dance s’apprête à électriser la scène tchadienne avec un grand showcase prévu pour le samedi 22 novembre 2025 à 19h, à l’Espace Culturel ACAMOD.



Ce spectacle, intitulé « Power Dance en Showcase », promet un mélange explosif de tradition, de créativité et d’énergie pure. Depuis plus de deux mois, les membres du groupe sont en casernement intensif, travaillant sans relâche, sous la direction du chorégraphe interprète Jamal, afin d’offrir une prestation à la hauteur des attentes de leurs fans.



Leur thème central, « La spiritualité de nos ancêtres comme un atout de modernisation de la danse », traduit une volonté claire : reconnecter la jeunesse à ses racines, tout en réinventant les codes de la danse contemporaine. Reconnus pour leurs chorégraphies puissantes et leur style unique, les jeunes danseurs de Power Dance incarnent aujourd’hui une nouvelle génération d’artistes tchadiens, fiers de porter haut les couleurs de la culture nationale.



Joint par Alwidhainfo, le manager du groupe, Élodie Minguemadji, a promis « un spectacle de taille qui entrera dans les annales de la culture tchadienne ». Selon elle, cette soirée marquera un tournant dans l’histoire de la danse urbaine au Tchad, grâce à une mise en scène innovante et un engagement artistique exceptionnel.



Le rendez-vous est pris : le 22 novembre à 19h, à l’Espace Culturel ACAMOD. Une soirée à ne surtout pas manquer pour tous les amoureux de la danse et de la culture tchadienne !