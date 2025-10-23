Tchad : à N’Djamena, finale du concours de chanson chinoise « La Voix du Tchad »

La grande finale du concours de chanson chinoise « La Voix du Tchad » s’est tenue le 23 octobre 2025 dans la salle rouge de l’ONAMA, réunissant de jeunes talents passionnés de musique et de culture asiatique.



Cet événement a offert une occasion unique de célébrer la diversité artistique, et de renforcer les échanges culturels entre le Tchad et la Chine. Le président de CNPC AFRICA, Lu Jiangbo, a déclaré qu’en ce mois d’octobre, synonyme de récoltes et de prospérité, c’est avec un grand plaisir qu’ils se retrouvent à l’ONAMA pour partager le point d’orgue de ce concours musical.



« La musique transcende les frontières, les chansons unissent les cœurs. Lorsque les jeunes Tchadiens interprètent des mélodies en chinois, ils ne traduisent pas seulement leur talent, mais incarnent aussi un véritable dialogue entre les civilisations sino-tchadiennes », a-t-il affirmé.



Selon lui, cette deuxième édition de « La Voix du Tchad » est devenue une fenêtre ouverte sur la Chine, permettant aux jeunes Tchadiens de découvrir une autre culture et de se connecter au monde. Il a ajouté que cette initiative symbolise une amitié sincère et une fusion d’émotions entre les deux peuples à travers la musique.



De son côté, le président de l’UNDJ, Mahamat Saleh Daoussa Haggar, a rappelé que la culture est bien plus qu’un simple divertissement : « Elle est une arme silencieuse, un bouclier lumineux, le cœur battant des nations fortes. Ce soir, le Tchad et la Chine ne sont plus deux nations : ils sont les notes d’une même mélodie, deux étoiles sur une même voûte. »



Il a exprimé sa gratitude à l’ambassade de Chine, au CNPC, à l’Institut Confucius, au ministère de la Culture, ainsi qu’à la jeunesse tchadienne, pour leur engagement dans cette initiative porteuse de fraternité et de dialogue culturel.



Le secrétaire général du ministère du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat a, quant à lui, salué le renforcement continu des relations entre le Tchad et la Chine, illustré par la visite du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno en Chine en septembre 2024, et celle du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, à N’Djamena en mai 2025.



Selon lui, l’organisation d’un concours de chanson chinoise va bien au-delà de la musique : « C’est un pont entre nos cultures, une célébration de l’amitié et de la coopération. » Il a réaffirmé l’engagement du ministère à collaborer avec les institutions chinoises pour promouvoir davantage de projets culturels dans divers domaines : art vestimentaire, gastronomie, artisanat, architecture et médecine traditionnelle.



Enfin, il a adressé ses félicitations aux participants de cette édition, saluant leur talent et leur passion, symboles d’une jeunesse tchadienne ouverte sur le monde.