TCHAD

Tchad : 5 malfaiteurs présentés à la presse à Goz-Beïda


Alwihda Info | Par Béchir Ahmat - 16 Décembre 2025



La cérémonie s'est déroulée ce matin du 16 décembre, en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province de Sila, le général de division Sadick Siboro Dinga, du représentant du conseil supérieur, du Com-zone n°11, du préfet du département de Koukou Angarana.

Cinq malfrats opérant dans zones de Koukou qui enlève le sommeil à la population, ont été appréhendés par les éléments de force de défense et de sécurité. Parmi les quatre, deux ont tué un boutiquier dans la ville d'Aradib, un a tué un agriculteur dans la zone.

Le général de division a remercié les autorités locales pour leur collaboration avec les éléments de force de défense et de sécurité, pour avoir mis la main à ces bandits mal intentionnés.


