Tchad : des journalistes outillés sur les questions de traite des personnes et de trafic illicite des migrants

L’atelier vise à renforcer les compétences des professionnels des médias afin de leur permettre de mieux comprendre, analyser et traiter ces phénomènes complexes qui touchent particulièrement les jeunes et les couches vulnérables de la société tchadienne. À travers des communications, des échanges d’expériences et des discussions interactives, les participants sont outillés sur les notions clés, le cadre juridique national et international, ainsi que le rôle essentiel des médias dans la prévention et la sensibilisation.

Dans son mot de bienvenue, Coordinateur du projet PROMIS Dr Koïbé Madjilem Roméo, a salué l’engagement personnel des journalistes participants. Il a souligné l’importance du rôle des médias dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, des fléaux aux conséquences humaines, sociales et sécuritaires graves.



Prenant la parole à l’ouverture des travaux, le président de l’Union des Journalistes Tchadiens, Abbas Mahamoud Tahir, a mis en exergue la pertinence de cette formation, qui intervient à un moment crucial. Il a insisté sur la nécessité de renforcer le partenariat entre l’UJT, le HCDH et les autres partenaires afin de multiplier les sessions de formation des journalistes, notamment sur les questions liées à la migration et au trafic illicite, qualifiées de véritables fléaux qui affectent les sociétés africaines.



À travers cette initiative, l’UJT réaffirme son engagement à œuvrer aux côtés du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme et de ses partenaires pour une presse tchadienne mieux formée, responsable et engagée dans la promotion et la protection des droits humains.