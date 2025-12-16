Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
MEDIAS

Tchad : des journalistes outillés sur les questions de traite des personnes et de trafic illicite des migrants


Alwihda Info | Par Djibrine Haïdar - 16 Décembre 2025


Une vingtaine de journalistes tchadiens prennent part à un atelier régional de renforcement des capacités consacré à la traite des personnes (TP) et au trafic illicite des migrants (TIM). Cette formation est organisée conjointement par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) et l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), en collaboration avec l’Union des Journalistes Tchadiens (UJT).


Tchad : des journalistes outillés sur les questions de traite des personnes et de trafic illicite des migrants
L’atelier vise à renforcer les compétences des professionnels des médias afin de leur permettre de mieux comprendre, analyser et traiter ces phénomènes complexes qui touchent particulièrement les jeunes et les couches vulnérables de la société tchadienne. À travers des communications, des échanges d’expériences et des discussions interactives, les participants sont outillés sur les notions clés, le cadre juridique national et international, ainsi que le rôle essentiel des médias dans la prévention et la sensibilisation.
Dans son mot de bienvenue, Coordinateur du projet PROMIS  Dr Koïbé Madjilem Roméo, a salué l’engagement personnel des journalistes participants. Il a souligné l’importance du rôle des médias dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, des fléaux aux conséquences humaines, sociales et sécuritaires graves.

Prenant la parole à l’ouverture des travaux, le président de l’Union des Journalistes Tchadiens, Abbas Mahamoud Tahir, a mis en exergue la pertinence de cette formation, qui intervient à un moment crucial. Il a insisté sur la nécessité de renforcer le partenariat entre l’UJT, le HCDH et les autres partenaires afin de multiplier les sessions de formation des journalistes, notamment sur les questions liées à la migration et au trafic illicite, qualifiées de véritables fléaux qui affectent les sociétés africaines.

À travers cette initiative, l’UJT réaffirme son engagement à œuvrer aux côtés du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme et de ses partenaires pour une presse tchadienne mieux formée, responsable et engagée dans la promotion et la protection des droits humains.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/12/2025

Tchad : Un agent de la Police nationale tué dans un accident de la circulation à Abéché

Tchad : Un agent de la Police nationale tué dans un accident de la circulation à Abéché

L'engagement sans faille de l'UNICEF Tchad sur le terrain L'engagement sans faille de l'UNICEF Tchad sur le terrain 15/12/2025

Populaires

Union Africaine : L'UA réaffirme son soutien au Bénin après la tentative de coup d'État

15/12/2025

Tchad – Diplomatie : L'Ambassadeur Mahmoud Adam Bechir aux célébrations de l'Indépendance du Kenya en Russie

15/12/2025

Nigeria : la situation déplorable de l'État de droit

15/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/12/2025 - Barra Lutter

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? 10/12/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter