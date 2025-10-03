Alwihda Info
Tchad - L’ATPE fête ses 59 ans : entre hommage, innovations et reconnaissance


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 3 Octobre 2025


L’Agence tchadienne de presse et d’édition (ATPE) a célébré son 59ᵉ anniversaire ce vendredi 3 octobre. À cette occasion, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Gassim Cherif Mahamat, a remis au personnel un don composé de six motos destinées à faciliter leur travail sur le terrain.


Le directeur général de l’ATPE, Hissein Bosquet Khamis Tigoï, a profité de cette journée mémorable pour saluer l’engagement et la persévérance des équipes : « Vous n’avez jamais croisé les bras, même lorsque les indicateurs étaient au rouge. Grâce à vous, notre abnégation commence à porter ses fruits. »

Il a rappelé que le journal papier de l’agence avait enregistré un nombre important de nouveaux abonnés et que le site web avait publié 1 949 articles entre le 1ᵉʳ mai et le 30 septembre, attirant près de 7 millions de visiteurs.

Le directeur a également rendu hommage à ses prédécesseurs, qui ont marqué l’histoire de l’agence par leur professionnalisme et leur intelligence : Abba Ali Kaya, Djede Kourtou, Gata Nder, Maïmouna Djarari, Hassan Bouyebri, Ahmat Makaila, Bintou Kasser, Secka Issabel, Acheikh Abakar et Mbomi Brahim.

Il a exprimé sa gratitude envers les lecteurs pour leur fidélité, ainsi qu’au président de la République, annonçant que la salle de rédaction de l’ATPE porterait désormais son nom.

Il a également salué l’ambassadeur Saleh Kebzabo, « pur produit du monde de la communication ».


