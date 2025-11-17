Tchad : le sous-préfet de Khach-Khacha en campagne pour une rentrée scolaire réussie à Mina

Initiée par l’autorité administrative, la réunion visait à faire le point sur les difficultés rencontrées dans la sous-préfecture en matière d’éducation. Les autorités locales ont indiqué que les inscriptions sont déjà en cours et que la situation générale est jugée satisfaisante. Toutefois, des efforts restent à fournir pour garantir une scolarisation massive des enfants.



Le sous-préfet et ses collaborateurs ont exhorté les parents à inscrire leurs enfants en nombre dans les établissements scolaires. Ils ont également proposé de restructurer les Associations des Parents d’Élèves (APE) afin de mieux soutenir les Maîtres Communautaires, souvent laissés pour compte malgré leur rôle essentiel dans la formation des élèves.



À Mina, un seul Maître Communautaire est actuellement en poste. Très engagé, il a permis le démarrage des inscriptions dans le village. Son dévouement a été salué par les autorités, qui souhaitent renforcer son appui à travers une meilleure organisation communautaire.



En clôturant la rencontre, le Sous-préfet Moussa Ali Abdoulaye s’est félicité de la mobilisation des populations et des engagements pris pour surmonter les défis éducatifs. Il a réaffirmé la volonté de l’administration de travailler en synergie avec les communautés pour garantir une rentrée scolaire inclusive et durable.