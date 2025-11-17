Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le sous-préfet de Khach-Khacha en campagne pour une rentrée scolaire réussie à Mina


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 17 Novembre 2025


Le sous-préfet de Khach-Khacha, Moussa Ali Abdoulaye, a présidé ce lundi 17 novembre 2025 une réunion stratégique à Mina, village de sa circonscription. Cette rencontre a rassemblé les chefs de villages et les représentants de la jeunesse, dans le but de discuter des enjeux liés à la rentrée scolaire 2025-2026.


Tchad : le sous-préfet de Khach-Khacha en campagne pour une rentrée scolaire réussie à Mina
Initiée par l’autorité administrative, la réunion visait à faire le point sur les difficultés rencontrées dans la sous-préfecture en matière d’éducation. Les autorités locales ont indiqué que les inscriptions sont déjà en cours et que la situation générale est jugée satisfaisante. Toutefois, des efforts restent à fournir pour garantir une scolarisation massive des enfants.

Le sous-préfet et ses collaborateurs ont exhorté les parents à inscrire leurs enfants en nombre dans les établissements scolaires. Ils ont également proposé de restructurer les Associations des Parents d’Élèves (APE) afin de mieux soutenir les Maîtres Communautaires, souvent laissés pour compte malgré leur rôle essentiel dans la formation des élèves.

À Mina, un seul Maître Communautaire est actuellement en poste. Très engagé, il a permis le démarrage des inscriptions dans le village. Son dévouement a été salué par les autorités, qui souhaitent renforcer son appui à travers une meilleure organisation communautaire.

En clôturant la rencontre, le Sous-préfet Moussa Ali Abdoulaye s’est félicité de la mobilisation des populations et des engagements pris pour surmonter les défis éducatifs. Il a réaffirmé la volonté de l’administration de travailler en synergie avec les communautés pour garantir une rentrée scolaire inclusive et durable.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/11/2025

Après le PND d’Abu Dhabi, le Président promet un Tchad “connecté et prospère”

Après le PND d’Abu Dhabi, le Président promet un Tchad “connecté et prospère”

Tchad : 26 blessés dans un conflit autour d’un puits pastoral à Goskoro Tchad : 26 blessés dans un conflit autour d’un puits pastoral à Goskoro 17/11/2025

Populaires

Tchad - Inde / Renforcement des Capacités : Un cadre militaire tchadien part en formation spécialisée

17/11/2025

RDC - Lualaba : Crash de l’avion transportant le ministre des Mines à Kolwezi

17/11/2025

Tchad : Les autorités du Salamat démantèlent un réseau de trafiquants d'armes de guerre

17/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/11/2025 - NJ Ayuk

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces ​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces 13/11/2025 - Reouhoudou Innocent

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter