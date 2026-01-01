Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le Ministère de la Santé dresse le bilan sanitaire des fêtes de fin d’année 2025


Alwihda Info | Par - 2 Janvier 2026


Ce vendredi 02 janvier 2026, le Dr Abdelmadjid Abderahim, Ministre de la Santé Publique et de la Prévention, a présidé une réunion de présentation du bilan provisoire de la couverture sanitaire des festivités. Si l'engagement des équipes est salué, les chiffres des accidents de la route rappellent l'ampleur des défis sécuritaires.


  Le 02 janvier 2026, le ministre de la santé publique et de la prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a dirigé une rencontre visant à présenter le bilan préliminaire de la couverture sanitaire durant les fêtes de fin d’année.

 

Lors de cette réunion, le ministre a salué l’engagement de tous les membres du comité conjoint pour le travail accompli et a félicité l’esprit de collaboration entre les services interministériels qui composent cette commission. Il a souligné que cette dynamique témoigne du bon sens et de la volonté des membres à servir la population.

 

Le bilan préliminaire, présenté par Dr Rozi Tchou Ali, a révélé que 1 266 cas d’accidents ont été enregistrés à travers le pays, ainsi que 12 décès. Ces chiffres indiquent l'importance d'une vigilance continue durant les périodes festives.

 

Dr Dekandji Mbaïdedji Francine, secrétaire d’État à la santé publique et à la prévention, s'est réjouie de l'abnégation de tous les membres et a remercié chacun pour l’effort fourni.

 
Le général Timane Hamid, directeur de la santé de la police nationale, membre de la commission, a également reconnu le travail réalisé par l’équipe et a souhaité le maintien de cette synergie.

 

Le ministre a exhorté les membres de la commission à consolider leurs liens pour préserver cet élan au profit de la population. Il a ajouté que ces actions contribuent de manière significative à la vision du Président de la République, Marechal Mahamat Idriss Déby Itno, concernant la modernisation du système de santé.

 
Cette rencontre souligne l'importance d'une collaboration efficace entre les différentes entités gouvernementales pour garantir une couverture sanitaire de qualité, surtout durant les périodes critiques comme les fêtes de fin d’année.
Peter Kum
