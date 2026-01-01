Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : La Compagnie Hadre Dounia célèbre l'excellence au cœur de la jeunesse


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 2 Janvier 2026


Dans un élan de solidarité et d'engagement pour l'avenir du pays, la célèbre compagnie théâtrale Hadre Dounia a marqué la fin de l'année 2025 par une action sociale d'envergure. En récompensant les meilleurs élèves lors d'une colonie de vacances, l'entreprise confirme que l'éducation reste le pilier central de sa vision pour un Tchad prospère.


Tchad : La Compagnie Hadre Dounia célèbre l'excellence au cœur de la jeunesse



  Dans un contexte où l’encouragement à la réussite éducative est un enjeu central, la compagnie Hadre Dounia a décidé de mettre l’excellence scolaire au cœur de son action sociale. Récemment, lors d’une colonie de vacances, l’entreprise a récompensé les meilleurs élèves en leur offrant des sacs scolaires et des habits.

 

Cette initiative a pour objectif de valoriser le mérite et d'encourager les élèves à poursuivre leurs efforts académiques. Les responsables de Hadre Dounia soulignent que cette démarche s'inscrit dans une vision à long terme : un investissement durable dans la jeunesse, considérée comme un levier essentiel pour le développement social.

 

Par ce geste, Hadre Dounia réaffirme son engagement citoyen et rappelle que la promotion de l’éducation et de l’excellence demeure l’un des fondements d’un avenir plus stable et prospère.
 
Cette initiative s'inscrit dans un mouvement plus large visant à encourager les jeunes talents et à bâtir une société fondée sur le mérite et la réussite académique.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/01/2026

Réveillon du Nouvel An : un bilan marqué par des accidents à N’Djamena et en province

Réveillon du Nouvel An : un bilan marqué par des accidents à N’Djamena et en province

Affaire CPI : L'Assemblée nationale condamne une tentative de déstabilisation du Tchad Affaire CPI : L'Assemblée nationale condamne une tentative de déstabilisation du Tchad 31/12/2025

Populaires

Tchad : célébration de la 18ᵉ édition du Réveillon des Armées dans la Zone de Défense n°2

01/01/2026

Tchad : renforcement de la gouvernance locale lors de la visite du préfet à Mogororo (département d’Adé)

01/01/2026

Tchad : la commune d'Abéché reçoit un don de matériels d’hygiène et d’assainissement

01/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter