Tchad : La Compagnie Hadre Dounia célèbre l'excellence au cœur de la jeunesse







Dans un contexte où l’encouragement à la réussite éducative est un enjeu central, la compagnie Hadre Dounia a décidé de mettre l’excellence scolaire au cœur de son action sociale. Récemment, lors d’une colonie de vacances, l’entreprise a récompensé les meilleurs élèves en leur offrant des sacs scolaires et des habits. Cette initiative a pour objectif de valoriser le mérite et d'encourager les élèves à poursuivre leurs efforts académiques. Les responsables de Hadre Dounia soulignent que cette démarche s'inscrit dans une vision à long terme : un investissement durable dans la jeunesse, considérée comme un levier essentiel pour le développement social. Par ce geste, Hadre Dounia réaffirme son engagement citoyen et rappelle que la promotion de l’éducation et de l’excellence demeure l’un des fondements d’un avenir plus stable et prospère.



Cette initiative s'inscrit dans un mouvement plus large visant à encourager les jeunes talents et à bâtir une société fondée sur le mérite et la réussite académique.