Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : 26 blessés dans un conflit autour d’un puits pastoral à Goskoro


Alwihda Info | Par - 17 Novembre 2025


Un affrontement entre deux communautés a fait 26 blessés samedi 15 novembre 2025 à Goskoro, dans la sous-préfecture de N’tiona (département du Kanem-Nord, province du Kanem).


Info et Image : ONAMA
Info et Image : ONAMA
 

Le conflit a éclaté autour du puits pastoral de Goskoro, un point d’eau partagé depuis des décennies par les deux communautés.

 

Alerté, le Général Asseif Mahamat Assouni, Délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, s’est immédiatement rendu sur les lieux afin de constater les faits et d’apaiser les tensions. Il a confirmé que la situation est désormais sous contrôle. Il a également ordonné la fermeture provisoire du puits au centre du conflit, le temps que l’ordre soit pleinement rétabli.

 

Le chef de canton de N’tiona, Kedallah Adoum Younous, également présent, s’est engagé à restaurer le climat de paix entre les deux communautés. Dans l’attente d’un retour définitif au calme, les forces de défense et de sécurité et les autorités administratives ont été instruites de rester déployées autour du puits de Goskoro, situé à la limite des deux villages.




"Message de préoccupation et d’appel au soutien

Suite au conflit intercommunautaire qu'heureusement il n'y a pas mort d'homme mais beacoup des blessés survenu dans le département du Nord Kanem, précisément à Goskoro, je tiens à exprimer ma profonde inquiétude face à la montée des violences intercommunautaires reçurent ce dernier temps .


Malgré les efforts louables des forces de sécurité qui ont réussi à maîtriser la situation, plusieurs blessés sont à déplorer, et les communautés locales vivent dans la peur et la tension.


Je tiens à saluer le courage des agents de sécurité et des autorités administratives, qui opèrent souvent dans des conditions très difficiles, sans moyens humains ni matériels suffisants.


J’en appelle solennellement au Gouvernement, et en particulier au Ministère de l’Administration du Territoire et celui de la Sécurité publique, à renforcer d’urgence les effectifs, la logistique et l’encadrement administratif dans cette zone, afin d’accompagner la vision du Maréchal du Tchad Mahamat Idriss Deby Itno pour la consolidation de la paix, la stabilité et la cohésion nationale.


Prévenir ces conflits, c’est garantir l’unité de la Nation", a réagi dimanche, le député Mahamat Adoum Youssouf.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 16/11/2025

Tchad : L'Union Européenne et la Police Nationale scellent une nouvelle étape vers une protection citoyenne durable

Tchad : L'Union Européenne et la Police Nationale scellent une nouvelle étape vers une protection citoyenne durable

Coopération Tchad-Chine : Une dynamique sécuritaire et économique renforcée après la réussite du PND Coopération Tchad-Chine : Une dynamique sécuritaire et économique renforcée après la réussite du PND 16/11/2025

Populaires

Guinée : Le Président Mamadi Doumbouya inaugure l’échangeur emblématique de Bambéto qui transforme le visage de Conakry

16/11/2025

Commission mixte Tchad–Égypte : une participation stratégique et remarquée du Ministre des Infrastructures

16/11/2025

Déclaration politique du Sommet mondial de Doha : promesses et écueils

16/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/11/2025 - NJ Ayuk

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces ​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces 13/11/2025 - Reouhoudou Innocent

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter