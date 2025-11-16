Tchad : 26 blessés dans un conflit autour d’un puits pastoral à Goskoro

Le conflit a éclaté autour du puits pastoral de Goskoro, un point d’eau partagé depuis des décennies par les deux communautés.







Alerté, le Général Asseif Mahamat Assouni, Délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, s’est immédiatement rendu sur les lieux afin de constater les faits et d’apaiser les tensions. Il a confirmé que la situation est désormais sous contrôle. Il a également ordonné la fermeture provisoire du puits au centre du conflit, le temps que l’ordre soit pleinement rétabli.







Le chef de canton de N’tiona, Kedallah Adoum Younous, également présent, s’est engagé à restaurer le climat de paix entre les deux communautés. Dans l’attente d’un retour définitif au calme, les forces de défense et de sécurité et les autorités administratives ont été instruites de rester déployées autour du puits de Goskoro, situé à la limite des deux villages.









"Message de préoccupation et d’appel au soutien



Suite au conflit intercommunautaire qu'heureusement il n'y a pas mort d'homme mais beacoup des blessés survenu dans le département du Nord Kanem, précisément à Goskoro, je tiens à exprimer ma profonde inquiétude face à la montée des violences intercommunautaires reçurent ce dernier temps .





Malgré les efforts louables des forces de sécurité qui ont réussi à maîtriser la situation, plusieurs blessés sont à déplorer, et les communautés locales vivent dans la peur et la tension.





Je tiens à saluer le courage des agents de sécurité et des autorités administratives, qui opèrent souvent dans des conditions très difficiles, sans moyens humains ni matériels suffisants.





J’en appelle solennellement au Gouvernement, et en particulier au Ministère de l’Administration du Territoire et celui de la Sécurité publique, à renforcer d’urgence les effectifs, la logistique et l’encadrement administratif dans cette zone, afin d’accompagner la vision du Maréchal du Tchad Mahamat Idriss Deby Itno pour la consolidation de la paix, la stabilité et la cohésion nationale.