Tchad : l’Inspection départementale de l’éducation du Kanem-Centre met en garde les enseignants absents

Dans un communiqué officiel, l’Inspecteur départemental de l’Éducation nationale du Kanem-Centre, M. Mbodou Mouta Ali, informe les enseignants absents de leur poste que les dispositions administratives en vigueur seront strictement appliquées à leur encontre.



Les enseignants concernés, dont les noms figurent sur la liste publiée, sont priés de regagner immédiatement leur poste, sous peine de sanctions disciplinaires.



L’Inspecteur rappelle que la présence effective au poste constitue une exigence fondamentale du service public de l’éducation, et que tout manquement à cette obligation est considéré comme une faute professionnelle.