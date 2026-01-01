Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Remaniement en vue ? Décryptage d'une image présidentielle devenue virale


Alwihda Info | Par - 2 Janvier 2026


Depuis le 1er janvier 2026, la toile camerounaise s'enflamme autour d'une photographie montrant le Chef de l'État, Paul Biya, entouré de ses sœurs et de nombreux parapheurs. Entre rumeurs de remaniement imminent et stratégie de communication politique, analyse d'un cliché qui interroge les coulisses du pouvoir à Etoudi.


Cameroun : Remaniement en vue ? Décryptage d'une image présidentielle devenue virale



L'image est saisissante : le Président Paul Biya, assis aux côtés de ses sœurs, Marie Mengue Mvondo et Justine Ollé née Eyinga Mvondo, devant une table jonchée de dossiers officiels. Si l'authenticité de la photo, datée du 31 décembre 2025, semble confirmée, elle a déclenché une vague de spéculations sur la formation du prochain gouvernement.

Cameroun : Remaniement en vue ? Décryptage d'une image présidentielle devenue virale



 

Entre permanence du pouvoir et mise en scène

 

Pour certains observateurs, cette diffusion n'est pas fortuite. Elle intervient dans un climat de tension où l'aptitude physique et décisionnelle du Chef de l'État est régulièrement scrutée. La présence des parapheurs vise à envoyer un message clair : le Président travaille.

 

Cependant, des voix s'élèvent pour dénoncer une « mise en scène » médiatique. L'annonce inhabituelle d'un remaniement dans un discours officiel et la circulation de messages évoquant le déploiement de la Garde Présidentielle vers la CRTV (télévision nationale) suggèrent une volonté de démontrer que Paul Biya reste le seul maître des horloges.





 

Les éléments de la controverse

 

Plusieurs facteurs alimentent les débats actuels sur la réalité de l'exercice du pouvoir d'État :

  • La "Famille" au sommet : La présence des sœurs du Président sur une image de travail officiel interroge sur la frontière entre sphère privée et gestion des affaires publiques.
     

  • Le parapheur comme symbole : L'accumulation de dossiers est utilisée comme une preuve visuelle d'activité intense, au-delà des lieux habituels du palais (Mvomeka’a ou Genève).
     

  • Le remaniement attendu : Contrairement à ses habitudes de discrétion, l'annonce publique d'un changement de gouvernement a créé une attente fébrile chez les ministres actuels.


Cameroun : Remaniement en vue ? Décryptage d'une image présidentielle devenue virale



 

L'enjeu de la légitimité décisionnelle

 

Le cœur du débat repose sur une question fondamentale : Qui signe réellement les décrets ? En montrant le Président face aux parapheurs, la communication officielle tente de dissiper les doutes sur une éventuelle délégation de signature à des proches ou à des hauts fonctionnaires de la présidence.

 

Néanmoins, pour une partie de l'opinion et des analystes, ce déploiement d'images "réalistes" trahit précisément une fébrilité au sommet, cherchant à prouver que le remaniement annoncé est bien l'œuvre exclusive de Paul Biya.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


