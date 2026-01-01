Cameroun : Remaniement en vue ? Décryptage d'une image présidentielle devenue virale

Entre permanence du pouvoir et mise en scène

Pour certains observateurs, cette diffusion n'est pas fortuite. Elle intervient dans un climat de tension où l'aptitude physique et décisionnelle du Chef de l'État est régulièrement scrutée. La présence des parapheurs vise à envoyer un message clair : le Président travaille.







Cependant, des voix s'élèvent pour dénoncer une « mise en scène » médiatique. L'annonce inhabituelle d'un remaniement dans un discours officiel et la circulation de messages évoquant le déploiement de la Garde Présidentielle vers la CRTV (télévision nationale) suggèrent une volonté de démontrer que Paul Biya reste le seul maître des horloges.

