Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad 2025 : L’an de grâce pour les grands chantiers et les réformes structurelles


Alwihda Info | Par - 2 Janvier 2026


L’année 2025 restera gravée dans les annales du développement tchadien comme celle d'une métamorphose infrastructurelle sans précédent. Sous l'impulsion de la vision quinquennale du Président Mahamat Idriss Deby Itno, le Ministère des Infrastructures a transformé le territoire national en un vaste chantier de modernisation.


Tchad 2025 : L’an de grâce pour les grands chantiers et les réformes structurelles



 

Le bilan de l'année écoulée, présenté par les services du Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien Routier, témoigne d'une accélération fulgurante des travaux publics. Portée par le leadership de M. Amir Idriss Kourda, cette dynamique a permis de franchir des étapes décisives dans la lutte contre l'isolement géographique des provinces.




Une vision stratégique axée sur la connectivité


Le programme "Tchad 2025" ne s'est pas contenté de construire des routes ; il a repensé l'architecture même du réseau de transport national. L'objectif était clair : renforcer la résilience des infrastructures face au climat sahélien tout en facilitant les échanges économiques régionaux.




Les trois piliers de la réforme 2025


Les résultats obtenus s'articulent autour de trois axes majeurs qui ont redéfini la gestion des travaux publics :

  1. Modernisation des axes routiers : Achèvement et réhabilitation de tronçons stratégiques reliant les bassins de production aux centres de consommation.

  2. Rigueur du suivi-évaluation : Mise en place d'un contrôle strict de la qualité des matériaux et du respect des délais par les entreprises adjudicataires.

  3. Partenariats Stratégiques : Signature de nouveaux accords de financement et de coopération technique pour garantir la pérennité des ouvrages.



 

Un leadership tourné vers l'avenir


Le succès de cette année charnière repose en grande partie sur l'approche de terrain adoptée par le Ministre Amir Idriss Kourda. En multipliant les visites d'inspection et en exigeant une transparence totale, il a su restaurer la confiance des partenaires au développement.


Cette dynamique de 2025 ne constitue que le premier jalon d'un ambitieux plan de transformation qui vise à faire du Tchad un hub logistique incontournable en Afrique Centrale d'ici la fin de la décennie.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 31/12/2025

Fonctionnaires et contractuels au Tchad : le SYFOCT appelle à un dialogue social renforcé en 2026

Fonctionnaires et contractuels au Tchad : le SYFOCT appelle à un dialogue social renforcé en 2026

La Croix-Rouge du Tchad vole au secours des enfants affectés par les conflits armés à l’Est du pays La Croix-Rouge du Tchad vole au secours des enfants affectés par les conflits armés à l’Est du pays 31/12/2025

Populaires

Réveillon du Nouvel An : un bilan marqué par des accidents à N’Djamena et en province

01/01/2026

Tchad : Les soldats du Salamat à l’honneur pour la 18ᵉ édition de la Fête des Armées

01/01/2026

Tchad : célébration de la 18ᵉ édition du Réveillon des Armées dans la Zone de Défense n°2

01/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter