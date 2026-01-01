Tchad 2025 : L’an de grâce pour les grands chantiers et les réformes structurelles

Le bilan de l'année écoulée, présenté par les services du Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien Routier, témoigne d'une accélération fulgurante des travaux publics. Portée par le leadership de M. Amir Idriss Kourda, cette dynamique a permis de franchir des étapes décisives dans la lutte contre l'isolement géographique des provinces.









Une vision stratégique axée sur la connectivité



Le programme "Tchad 2025" ne s'est pas contenté de construire des routes ; il a repensé l'architecture même du réseau de transport national. L'objectif était clair : renforcer la résilience des infrastructures face au climat sahélien tout en facilitant les échanges économiques régionaux.









Les trois piliers de la réforme 2025



Les résultats obtenus s'articulent autour de trois axes majeurs qui ont redéfini la gestion des travaux publics :



Modernisation des axes routiers : Achèvement et réhabilitation de tronçons stratégiques reliant les bassins de production aux centres de consommation. Rigueur du suivi-évaluation : Mise en place d'un contrôle strict de la qualité des matériaux et du respect des délais par les entreprises adjudicataires. Partenariats Stratégiques : Signature de nouveaux accords de financement et de coopération technique pour garantir la pérennité des ouvrages.

Un leadership tourné vers l'avenir



Le succès de cette année charnière repose en grande partie sur l'approche de terrain adoptée par le Ministre Amir Idriss Kourda. En multipliant les visites d'inspection et en exigeant une transparence totale, il a su restaurer la confiance des partenaires au développement.





Cette dynamique de 2025 ne constitue que le premier jalon d'un ambitieux plan de transformation qui vise à faire du Tchad un hub logistique incontournable en Afrique Centrale d'ici la fin de la décennie.

