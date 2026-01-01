Nuit de la Photographie 2025 : Hadassa Hamadou, l'éclat d'une nouvelle icône du mannequinat tchadien

La scène artistique tchadienne a vibré le 26 décembre dernier à N'Djamena lors de la Nuit de la Photographie, un événement prestigieux organisé par One Studio Photographie sous la direction de M. Eden. Cette soirée était dédiée à la valorisation des talents nationaux dans les domaines de la photographie et du mannequinat, et elle a tenu toutes ses promesses.
Parmi les figures marquantes de la soirée, Hadassa Hamadou s’est brillamment illustrée en remportant le trophée de Meilleur Mannequin Photo. Cette distinction majeure vient consacrer un parcours marqué par la passion, la rigueur et la détermination.
Face à un public composé de professionnels de l’image, de créateurs et d’amateurs d’art, Hadassa a su imposer son charisme, son expressivité et sa capacité à raconter une histoire à travers l’objectif. Plus qu’un simple titre, cette récompense représente l’aboutissement de plusieurs années de travail acharné dans l’univers exigeant du mannequinat photo.
Émue et reconnaissante, la lauréate considère ce sacre comme une source de motivation supplémentaire pour poursuivre ses ambitions. « C’est un rêve qui se réalise », confie-t-elle, soulignant que cette distinction est une reconnaissance de sa passion pour la photographie et de son amour pour l’art visuel.