TCHAD

Nuit de la Photographie 2025 : Hadassa Hamadou, l'éclat d'une nouvelle icône du mannequinat tchadien


Alwihda Info | Par - 2 Janvier 2026


Le 26 décembre dernier, N’Djamena a célébré l’excellence visuelle lors de la « Nuit de la Photographie ». Organisée par One Studio Photographie sous l'impulsion de M. Eden, cette soirée de gala a vu le couronnement de Hadassa Hamadou comme Meilleur Mannequin Photo de l'année.


La scène artistique tchadienne a vibré le 26 décembre dernier à N'Djamena lors de la Nuit de la Photographie, un événement prestigieux organisé par One Studio Photographie sous la direction de M. Eden. Cette soirée était dédiée à la valorisation des talents nationaux dans les domaines de la photographie et du mannequinat, et elle a tenu toutes ses promesses.

 

Parmi les figures marquantes de la soirée, Hadassa Hamadou s’est brillamment illustrée en remportant le trophée de Meilleur Mannequin Photo. Cette distinction majeure vient consacrer un parcours marqué par la passion, la rigueur et la détermination.
 
Face à un public composé de professionnels de l’image, de créateurs et d’amateurs d’art, Hadassa a su imposer son charisme, son expressivité et sa capacité à raconter une histoire à travers l’objectif. Plus qu’un simple titre, cette récompense représente l’aboutissement de plusieurs années de travail acharné dans l’univers exigeant du mannequinat photo.

  Émue et reconnaissante, la lauréate considère ce sacre comme une source de motivation supplémentaire pour poursuivre ses ambitions. « C’est un rêve qui se réalise », confie-t-elle, soulignant que cette distinction est une reconnaissance de sa passion pour la photographie et de son amour pour l’art visuel.

 

Au-delà de la performance individuelle, ce trophée revêt une forte portée symbolique. Il témoigne du potentiel créatif du Tchad et met en lumière une nouvelle génération de talents capables de rivaliser sur les grandes scènes artistiques. En s'imposant dans cette catégorie, Hadassa Hamadou devient également une ambassadrice du savoir-faire tchadien dans les domaines de la mode et de la photographie.

 

La Nuit de la Photographie 2025 restera gravée comme un moment clé du parcours d'Hadassa, mais aussi comme une célébration réussie de l’excellence artistique nationale. Soutenue par ses proches, ses collaborateurs et ses admirateurs, elle s’inscrit désormais parmi les figures montantes du mannequinat photo au Tchad, promettant un avenir radieux dans ce domaine.
