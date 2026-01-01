Nuit de la Photographie 2025 : Hadassa Hamadou, l'éclat d'une nouvelle icône du mannequinat tchadien





Émue et reconnaissante, la lauréate considère ce sacre comme une source de motivation supplémentaire pour poursuivre ses ambitions. « C’est un rêve qui se réalise », confie-t-elle, soulignant que cette distinction est une reconnaissance de sa passion pour la photographie et de son amour pour l’art visuel.

Au-delà de la performance individuelle, ce trophée revêt une forte portée symbolique. Il témoigne du potentiel créatif du Tchad et met en lumière une nouvelle génération de talents capables de rivaliser sur les grandes scènes artistiques. En s'imposant dans cette catégorie, Hadassa Hamadou devient également une ambassadrice du savoir-faire tchadien dans les domaines de la mode et de la photographie.

La Nuit de la Photographie 2025 restera gravée comme un moment clé du parcours d'Hadassa, mais aussi comme une célébration réussie de l’excellence artistique nationale. Soutenue par ses proches, ses collaborateurs et ses admirateurs, elle s’inscrit désormais parmi les figures montantes du mannequinat photo au Tchad, promettant un avenir radieux dans ce domaine.

