Tchad : le ministère de l’Action sociale apporte un soutien alimentaire à la maison d’arrêt de Klessoum

Pour sa part, le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale, Abdoulaye Chérif Djolock, a souligné les difficultés auxquelles fait face l’administration pénitentiaire, indiquant que cette aide arrive à un moment « décisif » pour soulager les détenus. Il a saisi l’occasion pour adresser ses vœux de bonne année 2026 et appeler à la poursuite de cet élan de solidarité.



Le secrétaire général du ministère de la Justice, Dr Youssouf Ali Mahamat, a quant à lui affirmé que cette action vise à améliorer concrètement les conditions de vie carcérale et à apporter une assistance nécessaire aux détenus en ce début d’année 2026. Il a réaffirmé, au nom du ministre de la Justice Dr Youssouf Tom, l’engagement de l’État tchadien à respecter les droits humains et à soutenir les populations carcérales.



En clôturant la cérémonie, le secrétaire général a salué, au nom de Madame la ministre de l’Action sociale, le travail acharné du personnel pénitentiaire, qui œuvre quotidiennement pour le bien-être des détenus, souvent dans des conditions exigeantes. La délégation a ensuite visité les magasins de stockage.