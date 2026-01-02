Tchad : le ministère de l’Action sociale apporte un soutien alimentaire à la maison d’arrêt de Klessoum

L’année 2026 débute ainsi sous le signe de la solidarité pour le système pénitentiaire tchadien. Lors d’une cérémonie solennelle, en présence du secrétaire général du ministère de la Justice et du directeur de la maison d’arrêt de Klessoum, le secrétaire général du ministère de l’Action sociale, Adoum Attor Annour, a remis un important stock de vivres destiné aux pensionnaires de l’établissement.
« Le don déployé aujourd’hui se distingue par son volume important, visant à couvrir les besoins nutritionnels essentiels des détenus », a souligné le secrétaire général.
Le lot est composé de : 800 sacs de mil de 100 kg ; 300 sacs de haricots de 100 kg ; 1 600 sacs de riz de 25 kg ; 500 sacs de sucre de 25 kg ; 500 bidons d’huile de 10 litres.
Ce geste vise non seulement à améliorer l’alimentation quotidienne des détenus, mais également à alléger les charges logistiques de l’administration pénitentiaire, a-t-il précisé.
Il a ajouté que « les personnes privées de liberté demeurent avant tout des citoyens et, à ce titre, méritent attention, accompagnement et conditions de vie décentes », rappelant que la solidarité nationale doit s’exercer sans exclusion.
Au-delà de l’aide matérielle, le gouvernement entend promouvoir une justice humaine, où la sanction s’accompagne d’une réelle volonté de réinsertion sociale et du respect des droits fondamentaux.
Selon lui, l’étape de Klessoum n’est pas isolée. Elle marque la reprise d’une vaste campagne de solidarité entamée en août 2025, ayant déjà concerné les maisons d’arrêt de Fada, Koro Toro, Goz Beida et Moussoro. Le ministère a annoncé que cette chaîne de soutien se poursuivra dans plusieurs autres provinces au cours des prochaines semaines.
Pour sa part, le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale, Abdoulaye Chérif Djolock, a souligné les difficultés auxquelles fait face l’administration pénitentiaire, indiquant que cette aide arrive à un moment « décisif » pour soulager les détenus. Il a saisi l’occasion pour adresser ses vœux de bonne année 2026 et appeler à la poursuite de cet élan de solidarité.
Le secrétaire général du ministère de la Justice, Dr Youssouf Ali Mahamat, a quant à lui affirmé que cette action vise à améliorer concrètement les conditions de vie carcérale et à apporter une assistance nécessaire aux détenus en ce début d’année 2026. Il a réaffirmé, au nom du ministre de la Justice Dr Youssouf Tom, l’engagement de l’État tchadien à respecter les droits humains et à soutenir les populations carcérales.
En clôturant la cérémonie, le secrétaire général a salué, au nom de Madame la ministre de l’Action sociale, le travail acharné du personnel pénitentiaire, qui œuvre quotidiennement pour le bien-être des détenus, souvent dans des conditions exigeantes. La délégation a ensuite visité les magasins de stockage.
