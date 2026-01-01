Alwihda Info
TCHAD

Mayo-Kebbi Ouest : Le bitumage Kélo-Pala entre dans sa phase concrète


Alwihda Info | Par Djonre Ben-Casimir - 2 Janvier 2026


Le 2 janvier 2026 marque un tournant historique pour les populations du Mayo-Kebbi Ouest. Le Délégué Général du Gouvernement (DGG), le Général Abdelmanane Khatab, a lancé officiellement le compte à rebours des travaux de bitumage de la route Kélo-Pala, avec une exigence ferme : la fin du scepticisme par le respect des délais.


Mayo-Kebbi Ouest : Le bitumage Kélo-Pala entre dans sa phase concrète


  Faisant de cette infrastructure routière un axe stratégique et une priorité majeure de son action, le Délégué Général a réaffirmé son engagement personnel à suivre de près l'exécution des travaux. L’objectif affiché est de garantir la qualité de l’ouvrage et de veiller au strict respect des délais pour le bénéfice des populations du Mayo-Kebbi Ouest et des nombreux usagers de ce tronçon.

 

Longtemps attendu et ayant suscité des doutes au sein de l’opinion, le projet de bitumage du tronçon Kélo–Pala entre désormais dans sa phase concrète. Selon les assurances données, le délai contractuel de 20 mois, à partir du 02 janvier 2026, sera rigoureusement respecté. Les travaux débuteront de Pala vers Kélo.

 

Pour assurer un suivi permanent et rigoureux, un comité de suivi des travaux a été mis sur pied. Ce comité aura pour mission de rendre compte régulièrement de l’évolution du projet au Délégué Général du Gouvernement, qui informera à son tour le Président de la République. Cette démarche vise à garantir la transparence et à prévenir toute éventuelle défaillance dans l'exécution des travaux.

 

Par cette initiative proactive, les autorités entendent garantir l’aboutissement effectif de ce projet structurant, essentiel pour le désenclavement, le développement économique et la mobilité dans le Mayo-Kebbi Ouest. Le respect des délais de construction sera crucial pour répondre aux attentes des populations et renforcer les infrastructures routières de la région.


