TCHAD
Mayo-Kebbi Ouest : Le bitumage Kélo-Pala entre dans sa phase concrète
Alwihda Info | Par Djonre Ben-Casimir - 2 Janvier 2026
Le 2 janvier 2026 marque un tournant historique pour les populations du Mayo-Kebbi Ouest. Le Délégué Général du Gouvernement (DGG), le Général Abdelmanane Khatab, a lancé officiellement le compte à rebours des travaux de bitumage de la route Kélo-Pala, avec une exigence ferme : la fin du scepticisme par le respect des délais.
Faisant de cette infrastructure routière un axe stratégique et une priorité majeure de son action, le Délégué Général a réaffirmé son engagement personnel à suivre de près l'exécution des travaux. L’objectif affiché est de garantir la qualité de l’ouvrage et de veiller au strict respect des délais pour le bénéfice des populations du Mayo-Kebbi Ouest et des nombreux usagers de ce tronçon.
