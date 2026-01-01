Alwihda Info
AFRIQUE

Tchad : libération des ressortissants tchadiens et libyens à Koufra


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 2 Janvier 2026



Tchad : libération des ressortissants tchadiens et libyens à Koufra
Les Tchadiens arrêtés à Koufra ont recouvré leur liberté et sont en sécurité. En effet, les forces de défense et de sécurité tchadiennes ont également libéré les libyens enlevés par certains proches des victimes tchadiennes de Koufra.

A cette occasion, le ministère des Affaires étrangères félicite tous les acteurs impliqués, notamment le chef de l'Etat, dans ce dénouement heureux, et remercie les autorités compétentes libyennes pour leur esprit de collaboration et de responsabilité ayant permis cette issue.

L'incident est clos mais le travail se poursuivra afin d'empêcher la réitération de ce type d'événements contraires aux relations fraternelles qui lient les peuples tchadien et libyen. ‎



