AFRIQUE

RDC - Lualaba : Crash de l’avion transportant le ministre des Mines à Kolwezi


Alwihda Info | Par - 17 Novembre 2025


Un avion transportant le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, et plusieurs membres de sa délégation s'est écrasé ce lundi à Kolwezi.


Selon une vidéo diffusée par le service de communication du ministère, l’incident s’est produit peu après l’atterrissage. Les passagers ont pu évacuer l’appareil quelques instants avant que celui-ci ne s’embrase entièrement.

 

D’après les premières informations disponibles, aucune perte en vie humaine ni blessure grave n’a été signalée. Les membres de la délégation s’en sont sortis indemnes, un fait salué comme un « miracle » par plusieurs témoins présents sur le tarmac.

 

L’origine exacte de l’incident n’est pas encore déterminée. Des enquêtes techniques devraient être ouvertes afin d’établir les causes du crash et de renforcer les mesures de sécurité aérienne dans la région.

 

Cet accident, qui aurait pu coûter la vie à plusieurs responsables publics, relance le débat sur l’état des infrastructures aéronautiques en République démocratique du Congo et sur la fiabilité des appareils utilisés pour les missions officielles.


