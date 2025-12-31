









TCHAD Le président Mahamat Idriss Déby trace les priorités d’un Tchad tourné vers le développement et la cohésion

Alwihda Info | Par Alwihda - 31 Décembre 2025





À la veille de la nouvelle année, le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, s’est adressé à la Nation dans un message de fin d’année empreint de bilan, de perspectives et d’engagement. Il a d’abord rendu grâce à Dieu pour la protection accordée au pays tout au long de l’année écoulée, avant d’inviter les Tchadiennes et les Tchadiens à poursuivre ensemble la construction d’un État résolument tourné vers le développement socio-économique.



Le chef de l’État a salué une année 2025 qu’il a qualifiée de fructueuse sur le plan institutionnel, marquée par l’achèvement de la mise en place de l’ensemble des institutions de la République. Il a souligné l’entrée en fonctionnement du Parlement bicaméral ainsi que l’élection des Conseils provinciaux, appelés à jouer un rôle central dans la mise en œuvre de la décentralisation et le développement à la base. Pour l’année à venir, le gouvernement s’engagera dans le transfert progressif de compétences et de ressources afin de renforcer l’action des collectivités territoriales.



Abordant la question des infrastructures, le président a mis en avant les efforts consentis dans la construction et la réhabilitation des routes, des ponts et des bâtiments publics. Il a cité l’ouverture de nouveaux ponts stratégiques, notamment sur le Logone et le Chari, ainsi que la réalisation de centaines de kilomètres de routes bitumées et de pistes rurales, considérées comme des leviers essentiels de l’intégration économique et sociale.



L’énergie a occupé une place importante dans le discours présidentiel. Mahamat Idriss Déby Itno a rappelé que la maîtrise et la disponibilité permanente de l’électricité constituent une priorité nationale. Il s’est félicité de la réforme du secteur, marquée par la création de la société Tchadelec et l’ouverture du marché aux investisseurs privés. La mise en service de la centrale photovoltaïque de Djarmaya et les actions de l’Agence pour le Développement de l’Électrification Rurale et la Maîtrise de l’Énergie traduisent, selon lui, l’engagement du Tchad en faveur de l’énergie propre et durable.



Dans le domaine économique, le président a insisté sur le rôle central de l’agriculture et de l’élevage, qualifiés de piliers de l’économie nationale. Il a appelé à un changement de paradigme fondé sur une meilleure complémentarité entre l’État, le secteur privé et les coopératives agro-pastorales, afin de renforcer la transformation locale et l’industrialisation des produits agricoles et d’élevage.



Sur le plan social, la santé et l’éducation demeurent des secteurs prioritaires. Le chef de l’État a annoncé que les recrutements du personnel soignant et enseignant devront se faire davantage au niveau local, en lien avec les collectivités territoriales, afin de répondre efficacement aux besoins de terrain. Il a également plaidé pour une amélioration de la gestion du système de santé et un relèvement du niveau de l’école tchadienne, à travers un renforcement de la formation des enseignants, l’adaptation des programmes et une évaluation régulière des performances.



Le président a par ailleurs réaffirmé son attachement à l’inclusion sociale, en mettant l’accent sur les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap. Il a salué les initiatives en faveur de la jeunesse, notamment dans le domaine du sport, ainsi que la création d’un Prix d’Excellence pour encourager les jeunes talents. Il a également réitéré son engagement à renforcer le rôle de la femme tchadienne dans la gestion des affaires publiques.



La lutte contre la corruption et le renforcement de l’État de droit ont également été au cœur du message. Tout en soutenant les actions de l’Autorité indépendante de lutte contre la corruption, le président a insisté sur la nécessité d’une action impartiale, transparente et respectueuse des lois. Il a appelé à une justice indépendante, équitable et efficace, condition indispensable à la paix et au développement durable.



Sur le plan international et sécuritaire, Mahamat Idriss Déby Itno a évoqué la situation au Soudan, rappelant l’accueil par le Tchad de plus d’un million de réfugiés soudanais au nom de la solidarité et de l’humanité. Il a renouvelé son appel à une solution politique pacifique et à une mobilisation internationale accrue contre le terrorisme au Sahel et dans le bassin du lac Tchad, tout en rendant hommage aux forces de défense et de sécurité pour leur engagement au service de la Nation.



Le président de la République a réaffirmé sa volonté de maintenir un dialogue inclusif avec toutes les forces vives du pays, de préserver l’unité nationale et de renforcer la cohésion sociale. Il a appelé les Tchadiens à aller de l’avant ensemble, dans un esprit de responsabilité et de solidarité, pour bâtir un Tchad réconcilié, uni, fort, libre et souverain, avant d’adresser ses vœux de paix, de prospérité et de progrès pour l’année 2026.





