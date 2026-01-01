Alwihda Info
AFRIQUE

Élections en RCA : Le défi logistique relevé grâce au soutien de la MINUSCA


Alwihda Info | Par - 2 Janvier 2026


Après le scrutin du 28 décembre 2025, la course contre la montre pour la centralisation des résultats s’accélère en République centrafricaine. Grâce à un appui aérien et sécuritaire massif de la MINUSCA, les précieux procès-verbaux des zones les plus reculées, comme la Vakaga, sont arrivés au centre de traitement de l’ANE à Bangui.


La proclamation des résultats provisoires dépend d’un maillon essentiel : l'acheminement sécurisé des procès-verbaux (PV) depuis les bureaux de vote jusqu’à la capitale. Dans cette mission périlleuse, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) joue un rôle de pilier logistique.




Le « pont aérien » de la Vakaga


La préfecture de la Vakaga, située à l'extrême nord-est du pays, représentait l'un des plus grands défis en raison de son enclavement. Hier, le 31 décembre, environ 1 300 procès-verbaux ont été déposés avec succès au Centre de Traitement des Données (CTD) de Bangui.

Ces documents proviennent d'une vaste zone géographique englobant :

  • Birao (centre névralgique du regroupement) ;

  • Am-Dafock, Ouandja, Ouanda-Djallé ;

  • La localité de Sikikedé.




Un quadruple scrutin à traiter


Selon Mary-Martial Rodrigue Keyendou, Directeur de Cabinet du Président de l’Autorité Nationale des Élections (ANE), la cargaison acheminée est d'une importance capitale. Elle ne concerne pas uniquement la présidentielle, mais l'ensemble des scrutins tenus simultanément :

  1. Élection Présidentielle

  2. Élections Législatives

  3. Élections Régionales

  4. Élections Municipales



 

Une coopération indispensable pour la crédibilité

 

Cette collaboration entre l’ANE et la force onusienne est le gage de l'intégrité du processus. En sécurisant les urnes et les documents de dépouillement dans des zones sensibles, la MINUSCA permet d'éviter les pertes ou les falsifications durant le transport.
 

Le traitement de ces 1 300 PV de la Vakaga vient nourrir la base de données qui permettra à l'ANE de respecter son calendrier de publication progressive des résultats, telle qu’annoncée par son Président.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


