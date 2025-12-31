Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : l’Assemblée nationale adopte le projet de loi d’habilitation du gouvernement


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 31 Décembre 2025



Tchad : l’Assemblée nationale adopte le projet de loi d’habilitation du gouvernement
Ce mercredi 31 décembre 2025, les députés ont tenu une séance plénière consacrée à l’examen du projet de loi autorisant le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance durant la période du 1er au 31 janvier 2026.

La séance a été présidée par le 1er vice-président de l’Assemblée nationale, Dr Houdeingar Ngarimaden, en présence de la ministre secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramatou Mahamat Houtouin. Conformément à l’article 137 de la Constitution, ce texte vise à permettre au gouvernement, sous la conduite du Maréchal, président de la République, de mettre en œuvre son programme et de garantir la continuité de l’État.

Il est toutefois prévu que les ordonnances prises durant cette période soient soumises à l’Assemblée nationale pour ratification lors de la prochaine session ordinaire, faute de quoi elles deviendraient caduques. Les élus du peuple ont examiné le projet avec rigueur, demandant des précisions sur les domaines d’intervention du gouvernement.

Certains parlementaires ont recommandé de restreindre le recours aux ordonnances et de veiller au respect strict de la Constitution. La ministre SGG a rassuré l’Assemblée sur la prise en compte de ces remarques. À l’issue des débats, le projet de loi a été adopté à une large majorité avec 162 voix pour.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 30/12/2025

Tchad : nomination de magistrats à la Cour suprême

Tchad : nomination de magistrats à la Cour suprême

Tchad : le Maoulid célébré à Djari (Guéra) sous le signe de la paix et de la fraternité Tchad : le Maoulid célébré à Djari (Guéra) sous le signe de la paix et de la fraternité 30/12/2025

Populaires

Tchad : nomination de magistrats à la Cour suprême

30/12/2025

Tchad : nomination de 30 membres du Cadre permanent de dialogue politique (CPDP), pour la majorité et l'opposition

30/12/2025

​Restrictions d’entrée aux États-Unis : le Mali applique le principe de réciprocité

30/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter