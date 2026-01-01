Niger : Clôture du programme Wadata à Zinder, un héritage de prospérité et de mobilité

Après plusieurs années d'intervention stratégique dans le sud du Niger, le programme Wadata a officiellement pris fin, marquant une étape clé pour l'autonomie des communautés locales. Ce programme multisectoriel visait à améliorer durablement la sécurité alimentaire et à renforcer la capacité des ménages vulnérables à faire face aux chocs climatiques et économiques.









Un appui logistique massif pour la mobilité locale



Pour garantir la pérennité des acquis et assurer la continuité des services essentiels (santé, éducation, encadrement rural), une remise importante de matériel roulant a eu lieu. Ce don, financé par les États-Unis, vise à résoudre le défi de l'enclavement et à faciliter le travail des agents de terrain dans les zones rurales.







Les équipements distribués comprennent :

