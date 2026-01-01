Alwihda Info
AFRIQUE

Niger : Clôture du programme Wadata à Zinder, un héritage de prospérité et de mobilité


Alwihda Info | Par - 2 Janvier 2026


La région de Zinder a célébré la clôture réussie du programme « Wadata » (« Prospérité » en haoussa), une initiative majeure de sécurité alimentaire et de résilience. Soutenu par le gouvernement des États-Unis et mis en œuvre par Save the Children, ce projet laisse derrière lui des infrastructures renforcées et un soutien logistique crucial pour les services de l'État.


Niger : Clôture du programme Wadata à Zinder, un héritage de prospérité et de mobilité


 

Après plusieurs années d'intervention stratégique dans le sud du Niger, le programme Wadata a officiellement pris fin, marquant une étape clé pour l'autonomie des communautés locales. Ce programme multisectoriel visait à améliorer durablement la sécurité alimentaire et à renforcer la capacité des ménages vulnérables à faire face aux chocs climatiques et économiques.




Un appui logistique massif pour la mobilité locale


Pour garantir la pérennité des acquis et assurer la continuité des services essentiels (santé, éducation, encadrement rural), une remise importante de matériel roulant a eu lieu. Ce don, financé par les États-Unis, vise à résoudre le défi de l'enclavement et à faciliter le travail des agents de terrain dans les zones rurales.



Les équipements distribués comprennent :

  • 10 véhicules tout-terrain pour la coordination régionale et départementale.

  • 47 motos destinées aux agents communautaires et aux services techniques locaux.





 

La vision des autorités régionales


Le Colonel Masallatchi Mahaman Sani, Gouverneur de la région de Zinder, a souligné l'importance historique de ce partenariat lors de la cérémonie officielle.

« Ce don représente bien plus que du matériel ; il incarne une vision partagée pour améliorer la gouvernance locale, la sécurité et le bien-être de nos populations. Aujourd'hui marque un moment historique pour la région de Zinder. »




Vers une autonomisation durable


Bien que le programme Wadata se clôture, l'objectif est désormais que les partenaires locaux et les services de l'État s'approprient les outils et les méthodes de travail transférés par Save the Children. Le renforcement des capacités institutionnelles durant ces dernières années devrait permettre à la région de maintenir sa trajectoire vers la prospérité.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


