Tchad : le CLAC d’Am-Timan reçoit un appui matériel pour renforcer ses activités culturelles

Unique espace de lecture publique dans la province, le CLAC d’Am-Timan joue un rôle central dans la promotion de la culture et de l’éducation. En plus de la lecture, le centre propose des activités communautaires telles que des disciplines sportives, des sketchs, des danses et des ateliers de formation. Malgré son importance, le centre fait face à de nombreuses difficultés.



Pour Mahamat Ali Ibrahim, président du Conseil d’administration du CLAC, ce don incarne une vision partagée : celle de faire de la culture un levier de développement et de cohésion sociale. Le matériel offert comprend des panneaux solaires avec accessoires, un rétroprojecteur et son écran, une imprimante couleur ainsi qu’une production de kakémonos.



Le Coordonnateur national, Mahamat Koussou, représentant les donateurs, a souligné l’engagement du consortium à soutenir l’éducation et la culture. Le Délégué du Développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Saddam Mahamat Ibrahim, a salué un geste porteur d’espoir et de savoir.



Officiant la cérémonie, le Secrétaire général Djido Ali Abatcha a, quant à lui, exprimé sa gratitude envers les partenaires pour leurs multiples actions en faveur de la jeunesse. Le matériel est remis officiellement à l'Animateur principal du CLAC, Xavier Kos.