TCHAD

Tchad : un groupe de jeunes jugés pour consommation de stupéfiants, l'un condamné à 5 ans ferme


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 31 Décembre 2025



Le ministère public de N'Djamena a été, ce mercredi 31 décembre, le théâtre d'audiences concernant de jeunes accusés, surpris en train de consommer des stupéfiants, et d'en détenir diverses formes.

Huit jeunes hommes, appréhendés par les forces de l'ordre dans le quartier Ridina Mandjakoli du 5ème arrondissement, alors qu'ils consommaient de la drogue, ont été écroués à la maison d'arrêt de Klessoum. Certains ont reconnu les faits qui leur sont reprochés, tandis que d'autres les ont catégoriquement rejetés.

Parmi eux, un jeune homme a affirmé se trouver dans le quartier pour rendre visite à son épouse qui venait d'y accoucher. Appréhendé malgré ses explications, il a également été écroué. Son avocat a plaidé en vain pour une mise en liberté provisoire, le procureur ayant rejeté sa demande et renvoyé l'affaire à l'audience de la semaine prochaine.

Après audition de chacun, le cas du huitième accusé a été traité séparément. Reconnu comme étant à la fois vendeur et consommateur de stupéfiants, il s'est vu infliger 5 ans d'emprisonnement ferme par le ministère public.


