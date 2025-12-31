Tchad : abus d'alcool par les jeunes, le système éducatif au centre d'une réunion à Mbikou

C'est une réunion de bilan de l'année 2025 qui a regroupé les chefs de village dans le canton Mbikou, sous l'égide du chef de canton de Mbikou, Ndolasngar Dobian Jacob Étaient présents, le maire de la ville de Mbikou, le coordonnateur des activités à l'inspection pédagogique de Mbikou, ainsi que le commandant de Brigade territoriale de Mbikou.



A l'entame des travaux, les chefs de village dans le canton Mbikou ont chacun présenté le bilan de l'année 2025, ce bilan, faut-il le rappeler, a révélé certains points cruciaux qui retardent le développement dans le canton Mbikou, notamment la consommation abusive d'alcool par les jeunes, le manque de l'implantation du centre de santé à Mbikou, la non scolarisation des enfants, surtout les filles dans certains villages, le non-respect de l'engagement des parents d'élèves qui paralyse le système éducatif à l'enseignement de base, le vol répétitif et la sorcellerie, un phénomène qui va grandissant dans certains villages.



Pour un témoignage juste et clair, le coordonnateur de l'inspection pédagogique de Mbikou, Dandadji Ayouba, s'est félicité de l'organisation, avant d'éclaircir l'auditoire sur le non engagement des parents d'élèves qui paralyse le système éducatif à l'inspection pédagogique de Mbikou.



Pour lui, ces assises changeront la mentalité et le comportement des parents d'élèves, pour une éducation de qualité des enfants pour l'année 2026. Par la même occasion, il a invité les chefs de village à s'impliquer et à jouer pleinement leurs rôles dans le domaine d'éducation, pour un enseignement de qualité au profit des enfants.



La question de la consommation abusive d'alcool par les jeunes du canton Mbikou, l’engagement des parents d'élèves pour une éducation de qualité des enfants, le développement durable du canton Mbikou en matière de santé humaine, d’éducation et d'eau potable, préoccupent les parties prenantes.



Dans son mot de circonstance, le chef de canton de Mbikou, Ndolasngar Dobian Jacob, d'une manière détaillée, a démontré aux chefs de village comment assurer l'autorité de l'Etat dans la localité. Il a exhorté les participants à traduire dans les faits, les instructions pour un changement dans tous les domaines pour l'année 2026. Tous s'accordent pour une mobilisation en vue d’un développement durable pour le canton de Mbikou en 2026.