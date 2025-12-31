Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : abus d'alcool par les jeunes, le système éducatif au centre d'une réunion à Mbikou


Alwihda Info | Par Bébédjia Reouhoudou Innocent - 31 Décembre 2025



Tchad : abus d'alcool par les jeunes, le système éducatif au centre d'une réunion à Mbikou
C'est une réunion de bilan de l'année 2025 qui a regroupé les chefs de village dans le canton Mbikou, sous l'égide du chef de canton de Mbikou, Ndolasngar Dobian Jacob Étaient présents, le maire de la ville de Mbikou, le coordonnateur des activités à l'inspection pédagogique de Mbikou, ainsi que le commandant de Brigade territoriale de Mbikou.

A l'entame des travaux, les chefs de village dans le canton Mbikou ont chacun présenté le bilan de l'année 2025, ce bilan, faut-il le rappeler, a révélé certains points cruciaux qui retardent le développement dans le canton Mbikou, notamment la consommation abusive d'alcool par les jeunes, le manque de l'implantation du centre de santé à Mbikou, la non scolarisation des enfants, surtout les filles dans certains villages, le non-respect de l'engagement des parents d'élèves qui paralyse le système éducatif à l'enseignement de base, le vol répétitif et la sorcellerie, un phénomène qui va grandissant dans certains villages.

Pour un témoignage juste et clair, le coordonnateur de l'inspection pédagogique de Mbikou, Dandadji Ayouba, s'est félicité de l'organisation, avant d'éclaircir l'auditoire sur le non engagement des parents d'élèves qui paralyse le système éducatif à l'inspection pédagogique de Mbikou.

Pour lui, ces assises changeront la mentalité et le comportement des parents d'élèves, pour une éducation de qualité des enfants pour l'année 2026. Par la même occasion, il a invité les chefs de village à s'impliquer et à jouer pleinement leurs rôles dans le domaine d'éducation, pour un enseignement de qualité au profit des enfants.

La question de la consommation abusive d'alcool par les jeunes du canton Mbikou, l’engagement des parents d'élèves pour une éducation de qualité des enfants, le développement durable du canton Mbikou en matière de santé humaine, d’éducation et d'eau potable, préoccupent les parties prenantes.

Dans son mot de circonstance, le chef de canton de Mbikou, Ndolasngar Dobian Jacob, d'une manière détaillée, a démontré aux chefs de village comment assurer l'autorité de l'Etat dans la localité. Il a exhorté les participants à traduire dans les faits, les instructions pour un changement dans tous les domaines pour l'année 2026. Tous s'accordent pour une mobilisation en vue d’un développement durable pour le canton de Mbikou en 2026.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 30/12/2025

Tchad : nomination de magistrats à la Cour suprême

Tchad : nomination de magistrats à la Cour suprême

Tchad : le Maoulid célébré à Djari (Guéra) sous le signe de la paix et de la fraternité Tchad : le Maoulid célébré à Djari (Guéra) sous le signe de la paix et de la fraternité 30/12/2025

Populaires

Tchad : nomination de magistrats à la Cour suprême

30/12/2025

Tchad : nomination de 30 membres du Cadre permanent de dialogue politique (CPDP), pour la majorité et l'opposition

30/12/2025

​Restrictions d’entrée aux États-Unis : le Mali applique le principe de réciprocité

30/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter