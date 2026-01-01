Tchad : Le mérite et l'excellence sous les projecteurs pour clore l'année 2025

Alors que l'année 2025 tire sa révérence, le gouvernement tchadien a choisi de célébrer ses « sentinelles ». Dans une atmosphère empreinte de solennité, le Ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration, le Général de Corps d’Armée Ali Ahmat Aghabache, a présidé une remise de certificats de reconnaissance visant à valoriser le sacrifice et la rigueur professionnelle.









Trois visages de l'excellence sécuritaire



La sélection des lauréats de cette année reflète la diversité des échelons de la Police Nationale, du commandement stratégique aux unités d'intervention de terrain :



Contrôleur Général Hachim Haroun Déby : Directeur de la Sécurité Publique, distingué pour sa gestion stratégique. Commissaire Principal Ali Hissein Diar : Commissaire Titulaire du CSP3, salué pour son efficacité opérationnelle. Gardien de Paix Abdoulaye Orozi Allatchi : Agent au GSR, récompensé pour son engagement exemplaire au quotidien.









Un appel à la synergie et à l'action collective



Le Directeur Général de la Police Nationale, le Contrôleur Général Tougoud Digo Maide, a ouvert le bal des allocutions en rappelant que la trajectoire de ces trois hommes est marquée par le triptyque : Rigueur, Discipline et Devoir.







De son côté, le Ministre Ali Ahmat Aghabache a élargi la portée de cette distinction. Pour lui, ces prix ne sont pas seulement des récompenses individuelles, mais un levier pour « stimuler l’émulation positive » au sein de tout le corps. Il a particulièrement insisté sur le concept de sécurité collective, exhortant les différents services à briser les silos pour travailler en parfaite complémentarité.









Un staff de haut niveau pour un message fort



La présence des hauts responsables du ministère — notamment le secrétaire général Benguela Guidjinga, le conseiller à la sécurité le Général Abdoulaye Sarwa, et le DGA de la Police Paul Manga — souligne l'importance institutionnelle accordée à cette cérémonie.





En répondant par la gratitude, les lauréats ont réaffirmé leur détermination à servir l'État, envoyant un message de stabilité et de vigilance pour l'année 2026 qui s'annonce.

