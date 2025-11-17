"Le Massacre de Kabkab" : Salma Mahamat Issakha exhume une tragédie oubliée de l’histoire tchadienne

Rédigé en une centaine de pages, le livre propose une réflexion mêlant analyse historique, politique et culturelle, invitant les Tchadiens à se souvenir du passé pour mieux construire l’avenir.
La première partie du livre contextualise le massacre. L’auteure y décrit Al-Kabkab, région stratégique mais longtemps marginalisée, et retrace les conditions de vie de ses habitants, profondément attachés à leurs traditions malgré la pauvreté et l’absence de l’État. Elle analyse ensuite les causes profondes de la tragédie : tensions politiques, rivalités locales, abus d’autorité et défaillances de la justice.
Dans la deuxième partie, Salma Mahamat Issakha explore le sultanat de Wadi sous le règne du cheikh Jami. Ce sultanat, gouverné selon la charia et soutenu par les chefs tribaux et religieux, prospérait grâce à l’agriculture, à l’élevage, au commerce et à la construction de mosquées, véritables centres d’éducation. Le Wadi entretenait par ailleurs des relations diplomatiques et commerciales avec Kanem-Borno, Bagirmi et Dar Kuti.
La troisième partie retrace l’histoire du sultanat islamique d’Ouaddaï, fondé au début du XVIIᵉ siècle. Situé entre le Darfour et le Kanem-Bornou, ce royaume jouait un rôle stratégique dans les échanges commerciaux et la diffusion de l’islam, reliant le bassin du lac Tchad aux routes caravanières de l’Afrique de l’Est.
Tout au long de son ouvrage, l’auteure souligne que son objectif dépasse le simple récit historique : il s’agit aussi d’une invitation à la mémoire et à la responsabilité collective, afin de tirer des leçons du passé pour bâtir un Tchad plus juste et plus uni.
Enfin, Le Massacre de Kabkab (La Tragédie Obscure) rend hommage aux éducateurs, chercheurs et citoyens engagés dans la préservation de la mémoire nationale. Par son approche documentée et engagée, l’ouvrage constitue une référence essentielle pour comprendre les racines du Tchad moderne et inspirer la jeunesse à poursuivre la voie du progrès, de la paix et de l’unité nationale.
