"Le Massacre de Kabkab" : Salma Mahamat Issakha exhume une tragédie oubliée de l’histoire tchadienne

La troisième partie retrace l’histoire du sultanat islamique d’Ouaddaï, fondé au début du XVIIᵉ siècle. Situé entre le Darfour et le Kanem-Bornou, ce royaume jouait un rôle stratégique dans les échanges commerciaux et la diffusion de l’islam, reliant le bassin du lac Tchad aux routes caravanières de l’Afrique de l’Est.



Tout au long de son ouvrage, l’auteure souligne que son objectif dépasse le simple récit historique : il s’agit aussi d’une invitation à la mémoire et à la responsabilité collective, afin de tirer des leçons du passé pour bâtir un Tchad plus juste et plus uni.



Enfin, Le Massacre de Kabkab (La Tragédie Obscure) rend hommage aux éducateurs, chercheurs et citoyens engagés dans la préservation de la mémoire nationale. Par son approche documentée et engagée, l’ouvrage constitue une référence essentielle pour comprendre les racines du Tchad moderne et inspirer la jeunesse à poursuivre la voie du progrès, de la paix et de l’unité nationale.