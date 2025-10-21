« Sakura » : le roman autobiographique de Françoise Tabi

Sakura, est le nom d’un arbre qu'on rencontre au Japon et dont les caractéristiques représentées par le profond enracinement et la grande beauté des fleurs, constituent des facteurs de résilience, de solidité en même temps de fragilité.



Le symbole des « sakuras », qui perdent selon les saisons leur flamboyance, à ses yeux, renvoie à la complexité de la vie humaine, avec ses hauts et ses bas, ses moments de joie et de tristesse... La trame de Sakura, est alors, en somme, l’odyssée des pérégrinations d'une Camerounaise, aux côtés de son époux diplomate.



De Tokyo au Japon, à Paris en France et au Cameroun... De « une fleur éclose à Tokyo » à « héritage Sakura », au total 19 chapitres, d'anecdotes personnelles, qui s'étalent sur 213 pages, Françoise tabi vogue allègrement non sans émotion, dans un récit captivant, à l'écriture alerte, soignée et simple, qui plonge le lecteur dans une réalité généralement fantasmée parce que mal connue.



« Sakura » nous met en présence d'une vie prodigieuse et résiliente, aimante et prévenante, gardienne des traditions et entreprenante. Pour la romancière, il s'agit tout simplement d'un métier. Elle pense que les épouses de diplomates jouent un rôle essentiel dans la promotion de l'image internationale du Cameroun. Elles méritent donc plus d'attention, de reconnaissance et de gratifications.



Eloge de l'intelligence nomade

Leur épanouissement dépend de leur capacité à aimer leur condition et à intégrer les réseaux professionnels des épouses de diplomates qui sont un refuge où on s’outille, se passe les mots et les codes où on se forme et se performe dans les arts et les métiers de l'intérieur, les savoir-faire indispensables qui savent agrémenter une vie dans la diplomatie.



Françoise Tabi déroule prosaïquement, avec beaucoup de justesse et de pertinence, ce qu'elle appelle « l'intelligence nomade », c'est-à-dire cet instinct qui nous amène à lutter contre la tentation d'enfermement et à nous ouvrir aux autres, pour nous faire connaître et les découvrir en même temps.



Cerise sur le gâteau, à la fin du livre, sur une dizaine de pages, on découvre un joli album photos, où cette intelligence nomade se laisse découvrir. Mariée au diplomate Pierre Emmanuel Tabi (successivement en poste au Japon et en France, avant d'occuper les fonctions de directeur de l'Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC), prestigieux moule de formation universitaire des diplomates, depuis 33 ans.



Mère de 3 enfants, Françoise Tabi est une soixante aire rayonnante, épanouie et ambitieuse. Il faut rappeler que la dédicace de Sakura a eu lieu devant un public de qualité dans lequel se retrouvaient S.E. John Billy Eko, consul général du Cameroun à Paris et le Pr. Dieudonné Oyono.

(Avec le Centre de la Communication du Cameroun en France)