Tchad : pourquoi certaines filles préfèrent rester célibataires aujourd’hui ?

« Je préfère être seule que mal accompagnée »

De plus en plus de jeunes femmes, surtout en milieu urbain, choisissent de rester célibataires, un choix autrefois perçu comme étrange ou même inquiétant. Aujourd’hui, ce statut devient pour beaucoup un signe d’indépendance et de confiance en soi. « Les gens pensent que si tu n’as pas de copain, c’est que tu es difficile. Mais non, j’ai juste compris que la paix intérieure n’a pas de prix » confie Fadila, 25 ans, étudiante à N’Djamena.



Une génération qui refuse les compromis

Les mentalités changent. Autrefois, être en couple était presque une obligation sociale. Aujourd’hui, beaucoup de jeunes femmes veulent d’abord se construire avant de s’engager. « Je vois trop de couples malheureux autour de moi. Moi je veux être stable, avoir un emploi, savoir ce que je veux avant de partager ma vie avec quelqu’un », explique Amina, 28 ans, entrepreneure. Pour ces femmes, le célibat n’est pas un échec, mais une période de croissance personnelle. Certaines profitent de ce temps pour voyager, étudier, lancer un projet ou simplement mieux se connaître.



Entre désillusions et réalisme

Certaines filles préfèrent aussi rester célibataires après avoir été déçues par des relations toxiques ou superficielles. « J’ai tout donné dans ma dernière relation, et au final j’ai été trahie. Maintenant, je veux me concentrer sur moi. Si l’amour vient, tant mieux. Sinon, je suis bien seule », raconte Mariam, 24 ans, coiffeuse. Les réseaux sociaux, souvent accusés d’entretenir des illusions romantiques, jouent aussi un rôle. Beaucoup de filles y voient une vitrine de couples « parfaits » qui n’existent pas dans la vraie vie. Résultat : certaines préfèrent prendre du recul plutôt que de tomber dans un schéma faux ou précipité.



Un choix assumé, pas une fatalité

Contrairement aux idées reçues, le célibat féminin n’est pas toujours synonyme de solitude. Plusieurs filles y trouvent liberté et sérénité. Certaines sortent, voyagent, s’investissent dans leurs passions ou leurs carrières. « Quand je dis que je suis célibataire, on me regarde comme si j’étais triste. Pourtant, je vis bien, je dors bien, et je ris tous les jours. Je veux quelqu’un qui m’ajoute de la paix, pas du stress », sourit Hadjara, 26 ans.



Et si c’était ça, le vrai amour de soi ?

De plus en plus de femmes refusent d’entrer dans une relation par peur de « rester seules ». Pour elles, l’amour ne doit pas être une fuite, mais une addition à un bonheur déjà construit. Le célibat devient alors un acte de maturité : apprendre à s’aimer soi-même, avant d’aimer quelqu’un d’autre.



Rester célibataire aujourd’hui n’est plus un signe de manque, mais souvent une forme de force. Ces femmes ne rejettent pas l’amour, elles choisissent juste le bon moment et la bonne personne. Et en attendant, elles s’aiment elles-mêmes, pleinement.