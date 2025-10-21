Alwihda Info
TCHAD

Tchad : nominations au ministère de l'Enseignement supérieur


Alwihda Info | Par Alwihda - 21 Octobre 2025



Par décret N° 2684 /PR/PM/MESRSFP/2025 du 21 Octobre 2025 , les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle :

UNIVERSITÉ DE BONGOR
● Président : M. ANDJAFA SIMON DJIALDI ( MC ), poste vacant.
● Vice-président Chargé des enseignements : M. MAHAMAT AHMAT MAHAMAT ( MC ), poste vacant.
● Vice-président Chargé de la Recherche et des Écoles Doctorales : M. NADJITONON NGARMAÏM ( MC ), poste vacant.
● Secrétaire Général : M. AYAMBI GOUTIMA ( AU ), poste vacant.

UNIVERSITÉ DU LAC TCHAD 
● Président : M. NDADOUM DJEKO MAGLOIRE ( MC ), poste vacant.
● Vice-président Chargé des enseignements : M. BRAHIM MALLOUM MBODOU ( AU ), poste vacant.
● Vice-président Chargé de la Recherche et des Écoles Doctorales : M. PASSIRING KEDEU ( MA ), poste vacant.
● Secrétaire Général : M. ALI MBODOU LANGA, poste vacant.

INSTITUT SUPÉRIEUR DE SANTÉ DE MASSAKORI
● Directeur Général : M. BADANDI VALENTIN (MC), poste vacant.
Directeur des Études : AL MAHADI ALKHALIL DAOUD ( AU ), poste vacant.
● Secrétaire Générale : M. ABDOULAYE SALEH BAKKAÏ, poste vacant.


