Tchad : nominations au ministère de l'Enseignement supérieur

Par décret N° 2684 /PR/PM/MESRSFP/2025 du 21 Octobre 2025 , les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle :



UNIVERSITÉ DE BONGOR

● Président : M. ANDJAFA SIMON DJIALDI ( MC ), poste vacant.

● Vice-président Chargé des enseignements : M. MAHAMAT AHMAT MAHAMAT ( MC ), poste vacant.

● Vice-président Chargé de la Recherche et des Écoles Doctorales : M. NADJITONON NGARMAÏM ( MC ), poste vacant.

● Secrétaire Général : M. AYAMBI GOUTIMA ( AU ), poste vacant.



UNIVERSITÉ DU LAC TCHAD

● Président : M. NDADOUM DJEKO MAGLOIRE ( MC ), poste vacant.

● Vice-président Chargé des enseignements : M. BRAHIM MALLOUM MBODOU ( AU ), poste vacant.

● Vice-président Chargé de la Recherche et des Écoles Doctorales : M. PASSIRING KEDEU ( MA ), poste vacant.

● Secrétaire Général : M. ALI MBODOU LANGA, poste vacant.



INSTITUT SUPÉRIEUR DE SANTÉ DE MASSAKORI

● Directeur Général : M. BADANDI VALENTIN (MC), poste vacant.

Directeur des Études : AL MAHADI ALKHALIL DAOUD ( AU ), poste vacant.

● Secrétaire Générale : M. ABDOULAYE SALEH BAKKAÏ, poste vacant.