LITTERATURE

Poésie : « Les chroniques du Continent » de Mbaï Donang, miroirs et éclats


Alwihda Info | Par - 24 Septembre 2025



Par leur densité et leur lucidité, « Les chroniques du Continent » surprennent le lecteur. Sous le pseudonyme Mbaï Donang se révèle Louis Ebene, journaliste et artiste plasticien qui revêt ici le masque du poète-penseur, pour ausculter son temps et mettre au jour les contradictions d’un monde sans repères.

Ce recueil ne propose pas une suite de poèmes indépendants, mais une traversée cohérente. Chaque texte se tient comme un fragment de miroir brisé où se reflètent nos illusions, nos combats et nos désillusions. Le poète refuse l’évasion facile et la parure gratuite ; il affronte la dureté du réel, chante la fragilité des justes, signale la prolifération des incapables, dénonce la banalisation du mensonge et l’effritement des valeurs. Des mots simples, débarrassés d’artifices, portent des coups qui forcent le lecteur à une méditation sans concession.

La force du recueil tient à la qualité des questions qu’il pose : que devient la vérité quand les fous triomphent ? Que subsiste-t-il d’espérance quand l’argent s’impose comme souverain ? À quoi servent les combats si la mort transforme parfois la lutte en simple défaite ? Par ces interrogations, Louis EBENE inscrit son écriture dans une filiation philosophique qui évoque la lucidité des moralistes, et l’angoisse des grands poètes de l’absurde.

Le choix thématique est audacieux. Plutôt que de dépeindre uniquement une société en crise, l’auteur révèle la tension continue entre fiction et réalité, entre virtuel et concret. Le Continent devient métaphore : un espace où s’opposent mensonge et vérité, sagesse et folie, espoir et désillusion. En ce sens, ces chroniques fonctionnent à la fois comme radiographie de l’Afrique contemporaine, et comme réflexion universelle sur la condition humaine.

Une tonalité prophétique traverse ces pages. Loin d’être pure lamentation, la poésie de Mbaï Donang impose une exigence : réveiller les consciences, rappeler que l’amour, la justice et le courage restent possibles au milieu des ruines. Ce va-et-vient entre désespoir et espérance, lucidité et flamme, confère au recueil son amplitude et sa nécessité.

Avec « Les chroniques du Continent », la poésie devient un instrument de pensée, un art de résistance et d’interrogation. Œuvre sombre et lumineuse, elle pousse chacun à se confronter à l’essentiel et laisse, au sortir de sa lecture, le goût âpre et salutaire d’une vérité qui ne se donne qu’à ceux qui acceptent d’être blessés.
Abraham Ndjana Modo
