TCHAD

Tchad : un jeune homme condamné à cinq ans de prison pour réclamation violente l’héritage


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 31 Décembre 2025



Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été présenté, ce mercredi 31 décembre, devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de N'Djamena.

Il était poursuivi pour des menaces de mort à l'encontre de membres de sa famille, principalement son père et son grand-frère.

À la barre, son père a livré son témoignage. Il a raconté que l'accusé avait dégainé un couteau, le pointant vers son propre frère, tout en proférant des menaces de mort. Il a également indiqué que son fils semait régulièrement le trouble au sein du foyer, allant jusqu'à frapper ses sœurs, lorsqu'il n'obtenait pas ce qu'il exigeait.

Le fait le plus marquant restait la convocation de son père au commissariat pour exiger, sous la pression, sa « part » d'héritage, alors même que celui-ci est toujours vivant. En conclusion, de sa déposition, le père a simplement demandé à la justice que son fils « apprenne à bien se comporter ».

À l'issue de l'audience, et après avoir entendu les différentes parties, le ministère public a requis une condamnation à cinq ans de prison ferme. Le parquet a également évoqué la possibilité d'un transfèrement vers le centre pénitentiaire de Koro Toro au Sahara.


