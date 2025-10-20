Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
ANALYSE

Tchad : Investissements publics dans les infrastructures - progrès et limites


Alwihda Info | Par Ndafogo Salmanou Ludovic - 20 Octobre 2025


La construction d'infrastructures au Tchad est au cœur de la stratégie de développement national, avec des investissements publics représentant en moyenne 20 à 25 % du budget national (environ 400 milliards de Francs CFA par an) entre 2018 et 2024. Cependant, ces efforts rencontrent des résultats contrastés en raison de contraintes financières et de défis de gouvernance.


Tchad : Investissements publics dans les infrastructures - progrès et limites





  Au Tchad, les infrastructures jouent un rôle crucial dans le développement économique et social. Depuis plus d’une décennie, l’État consacre une part importante de son budget à la construction de routes, de ponts, d’écoles et d’hôpitaux, visant à désenclaver le pays et à améliorer les conditions de vie. Cependant, malgré ces efforts, les résultats restent contrastés entre ambitions politiques, contraintes financières et défis de gouvernance.




État des Infrastructures



Le Tchad, avec une superficie de plus de 1,2 million de kilomètres carrés, fait face à d’immenses défis d’aménagement du territoire. Le pays dispose d’environ 40 000 km de routes, dont moins de 6 000 km sont bitumées. Des projets récents incluent :
  • La réhabilitation de la route N'Djamena-Moundou
  • La construction du 3e pont sur le Chari
  • Les aménagements des axes reliant Abéché, Ati et Mongo
Ces projets, financés par des organismes comme la Banque Africaine de Développement et la Banque Mondiale, visent à faciliter les échanges économiques.



Investissements et Budget

  Entre 2018 et 2024, les investissements publics dans les infrastructures ont représenté en moyenne 20 à 25 % du budget national, soit près de 400 milliards de francs CFA par an. En 2024, le Tchad a consacré environ 365 milliards de francs CFA à la construction et à la réhabilitation des infrastructures.

 

Progrès Énergétiques

  Des avancées notables ont également été enregistrées dans le secteur énergétique :
  • La capacité installée a dépassé 200 MW en 2024, contre 120 MW en 2018.
  • Des projets solaires sont en cours à N'Djamena, Abéché et Faya, soutenus par l'Union Européenne et la Banque Mondiale.
Cependant, l'accès à l'électricité reste faible, ne couvrant qu'environ 12 % de la population.



Obstacles à Surmonter

  Malgré ces progrès, plusieurs obstacles persistent :
  1. Financement : La baisse des recettes pétrolières et une dette publique élevée (environ 45 % du PIB en 2024) compliquent le financement des investissements. Le pays dépend encore fortement de l’aide extérieure et des prêts concessionnels.
  2. Qualité des Ouvrages : De nombreux chantiers souffrent de retards et de malfaçons, avec des infrastructures se dégradant rapidement en raison du manque d'entretien.
  3. Gouvernance : La coordination entre les ministères et les collectivités territoriales reste faible, avec des procédures administratives complexes et des lenteurs dans le décaissement des fonds.

Perspectives d'Avenir

Les infrastructures sont essentielles à la croissance et à la diversification économique. Selon la Banque Mondiale, chaque point de croissance du stock d'infrastructures contribue à hauteur de 0,5 point au PIB. La modernisation des infrastructures pourrait stimuler les échanges commerciaux et attirer des investissements privés.
Pour transformer ces ambitions en résultats concrets, il est crucial de :
  • Améliorer la planification des investissements
  • Prioriser les projets à fort impact économique et social
  • Encourager les partenariats public-privé (PPP)
L'entretien régulier des infrastructures existantes doit également devenir une priorité budgétaire.

 

Malgré les difficultés, les avancées dans les infrastructures tchadiennes témoignent d'une dynamique réelle. Pour que cette transformation soit durable, il est impératif de consolider la gouvernance, garantir la transparence et placer l’efficacité économique au cœur des politiques publiques. Ainsi, les investissements dans les infrastructures pourront devenir un véritable moteur de développement pour le Tchad.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/10/2025

USA - Tchad : Rencontre de haut niveau pour renforcer la coopération régionale

USA - Tchad : Rencontre de haut niveau pour renforcer la coopération régionale

Tchad : Le Syndicat des Médecins (SYMET) lance un préavis de grève d'une semaine à Partir du 20 Octobre Tchad : Le Syndicat des Médecins (SYMET) lance un préavis de grève d'une semaine à Partir du 20 Octobre 19/10/2025

Populaires

Tchad : Appel à l'ARSAT pour un contrôle strict du transport des bonbonnes de gaz

19/10/2025

Tchad : L’Église baptiste n°10 de Sarh forme ses responsables à l’Informatique

19/10/2025

Tchad : La faiblesse sexuelle, un mal persistant qui pousse la population vers les tradipraticiens

19/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ?

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ?

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter