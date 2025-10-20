









ANALYSE Tchad : Investissements publics dans les infrastructures - progrès et limites

Alwihda Info | Par Ndafogo Salmanou Ludovic - 20 Octobre 2025



La construction d'infrastructures au Tchad est au cœur de la stratégie de développement national, avec des investissements publics représentant en moyenne 20 à 25 % du budget national (environ 400 milliards de Francs CFA par an) entre 2018 et 2024. Cependant, ces efforts rencontrent des résultats contrastés en raison de contraintes financières et de défis de gouvernance.











Au Tchad, les infrastructures jouent un rôle crucial dans le développement économique et social. Depuis plus d’une décennie, l’État consacre une part importante de son budget à la construction de routes, de ponts, d’écoles et d’hôpitaux, visant à désenclaver le pays et à améliorer les conditions de vie. Cependant, malgré ces efforts, les résultats restent contrastés entre ambitions politiques, contraintes financières et défis de gouvernance.





État des Infrastructures



Le Tchad, avec une superficie de plus de 1,2 million de kilomètres carrés, fait face à d’immenses défis d’aménagement du territoire. Le pays dispose d’environ 40 000 km de routes, dont moins de 6 000 km sont bitumées. Des projets récents incluent : La réhabilitation de la route N'Djamena-Moundou

La construction du 3e pont sur le Chari

Les aménagements des axes reliant Abéché, Ati et Mongo Ces projets, financés par des organismes comme la Banque Africaine de Développement et la Banque Mondiale, visent à faciliter les échanges économiques.



Investissements et Budget Entre 2018 et 2024, les investissements publics dans les infrastructures ont représenté en moyenne 20 à 25 % du budget national, soit près de 400 milliards de francs CFA par an. En 2024, le Tchad a consacré environ 365 milliards de francs CFA à la construction et à la réhabilitation des infrastructures.



Progrès Énergétiques Des avancées notables ont également été enregistrées dans le secteur énergétique : La capacité installée a dépassé 200 MW en 2024, contre 120 MW en 2018.

en 2024, contre en 2018. Des projets solaires sont en cours à N'Djamena, Abéché et Faya, soutenus par l'Union Européenne et la Banque Mondiale. Cependant, l'accès à l'électricité reste faible, ne couvrant qu'environ 12 % de la population.



Obstacles à Surmonter Malgré ces progrès, plusieurs obstacles persistent : Financement : La baisse des recettes pétrolières et une dette publique élevée (environ 45 % du PIB en 2024) compliquent le financement des investissements. Le pays dépend encore fortement de l’aide extérieure et des prêts concessionnels. Qualité des Ouvrages : De nombreux chantiers souffrent de retards et de malfaçons, avec des infrastructures se dégradant rapidement en raison du manque d'entretien. Gouvernance : La coordination entre les ministères et les collectivités territoriales reste faible, avec des procédures administratives complexes et des lenteurs dans le décaissement des fonds. Perspectives d'Avenir Les infrastructures sont essentielles à la croissance et à la diversification économique. Selon la Banque Mondiale, chaque point de croissance du stock d'infrastructures contribue à hauteur de 0,5 point au PIB. La modernisation des infrastructures pourrait stimuler les échanges commerciaux et attirer des investissements privés.

Pour transformer ces ambitions en résultats concrets, il est crucial de : Améliorer la planification des investissements

Prioriser les projets à fort impact économique et social

Pour transformer ces ambitions en résultats concrets, il est crucial de : Améliorer la planification des investissements

Prioriser les projets à fort impact économique et social

Encourager les partenariats public-privé (PPP) L'entretien régulier des infrastructures existantes doit également devenir une priorité budgétaire. Malgré les difficultés, les avancées dans les infrastructures tchadiennes témoignent d'une dynamique réelle. Pour que cette transformation soit durable, il est impératif de consolider la gouvernance, garantir la transparence et placer l'efficacité économique au cœur des politiques publiques. Ainsi, les investissements dans les infrastructures pourront devenir un véritable moteur de développement pour le Tchad.





