TCHAD

Tchad : Journée du volontariat, l’ANVOL-T appelle à un geste de vie à travers le don de sang


Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 4 Décembre 2025



À l’occasion de la Journée nationale du volontariat célébrée le chaque 5 décembre, le directeur général de l’ANVOL-T, Harane Sougour, a lancé un appel vibrant au don de sang, un acte simple mais vital qui sauve des vies et incarne l’essence même du volontariat : donner sans rien attendre en retour.

Aux côtés de la Croix-Rouge, de France Volontaires, de plusieurs ONG, de l’ACADES et de l’Association Espoir pour Tous, l’Agence Nationale de Volontariat au Tchad s’est pleinement mobilisée pour poser des actions concrètes au service du pays.

Une action de vie au cœur de la mission de l’ANVOL-T
Dans son intervention, Harane Sougour a rappelé que la célébration du 5 décembre n’est pas seulement symbolique, mais porteuse d’un message fort : celui de la solidarité active.

Il a souligné que le don de sang représente une action de vie, un geste accessible à tous et qui peut faire la différence entre la vie et la mort.  « Ce geste simple sauve des vies et incarne l’esprit du volontariat, qui consiste à donner sans attendre de retour », a-t-il déclaré.

Des partenaires mobilisés pour des actes concrets
Pour marquer cette Journée, l’ANVOL-T et ses partenaires ont uni leurs efforts non pas à travers des promesses, mais par des actions tangibles et visibles.

Plusieurs organisations se sont associées à cette initiative : la Croix-Rouge, France Volontaires, diverses ONG, l’ACADES et l’Association Espoir pour Tous. Ensemble, ils ont encouragé la population à rejoindre cette mobilisation citoyenne.

Le DG a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers les volontaires pour leur engagement constant, leur disponibilité et leur esprit de solidarité. « Leur sang est leur soutien au pays », a-t-il affirmé, saluant leur contribution essentielle à cette action humanitaire.


