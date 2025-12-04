Le divertissement d’aujourd’hui nous élève-t-il… ou nous entraîne-t-il vers toujours plus de distraction ?

Doha Debates, initiative emblématique de la Qatar Foundation, poursuit l’élan de sa série de débats de référence avec un nouvel épisode immersif qui explore comment le divertissement moderne façonne notre attention, notre créativité et notre bien-être quotidien. Modérée par Dareen Abughaida, la discussion réunit trois penseurs influents afin d’examiner si l’univers du divertissement contemporain contribue réellement à notre épanouissement… ou s’il finit par nous submerger.



L’épisode de cette semaine met en vedette Marya Bangee, conseillère principale au Pop Culture Collaborative ; Dr Anna Lembke, professeure de psychiatrie à l’Université Stanford et autrice à succès de Dopamine Nation ; ainsi que Nicholas Carr, finaliste du prix Pulitzer et auteur influent de The Shallows.



Pour Marya Bangee, la véritable puissance du divertissement réside dans le pouvoir du récit, cette capacité unique à refléter la réalité vécue par les êtres humains, à créer des ponts d’empathie et à transformer notre manière de comprendre le monde. « Le divertissement d’aujourd’hui est omniprésent», souligne-t-elle. « Il influence profondément chaque personne et l’ensemble de la société. La question essentielle est : comment pouvons-nous, à notre tour, influencer et façonner ce divertissement afin qu’il serve réellement nos valeurs et notre humanité ? »



De son côté, Dr Anna Lembke apporte une perspective clinique, et centrée sur l’humain. Elle met en garde contre la conception hyper-stimulante du divertissement moderne, qui surcharge les circuits de récompense du cerveau. « Le divertissement moderne n’est pas forcément meilleur pour nous », explique-t-elle, « parce qu’il détourne littéralement notre voie de récompense cérébrale. Nous en arrivons au point où il faut toujours plus de stimulation pour ressentir le moindre plaisir ».



Nicholas Carr élargit encore davantage le cadre de la discussion, en s’interrogeant sur la manière dont le divertissement façonné par la technologie modifie notre capacité à penser en profondeur et à agir collectivement. « Nous avons longtemps supposé que disposer de davantage de sujets, de choix et d’informations était automatiquement une bonne chose », observe-t-il. « Mais désormais, nous devons accorder beaucoup plus d’attention aux effets négatifs de cette abondance ».



Les étudiants présents ajoutent également leurs propres réflexions, apportant une perspective générationnelle essentielle au débat. Sara Akbar, 22 ans, de l’Université de Doha pour les Sciences et la Technologie, confie : « Entre 16 et 28 ans, nous cherchons tous à échapper à la réalité, avec tout ce qui se passe dans le monde. Et cela influence profondément notre manière de vivre. Pourquoi ne pouvons-nous pas passer une seule seconde sans Instagram ? ». De l’université Georgetown à Qatar, Ameer Saadi, 18 ans, apporte une nuance importante au rôle du divertissement : « Le divertissement n’a pas pour responsabilité de faire de nous de meilleures personnes, mais bien d’exprimer, sincèrement, une forme d’expérience humaine ».



Ensemble, leurs voix apportent une profondeur nouvelle à un débat qui dépasse largement les simples questions de préférences ou de goûts. Elles incarnent l’esprit même de Doha Debates, fondé sur la quête de vérité, l’exploration ouverte des idées, et la volonté de créer des conversations capables de rapprocher les points de vue plutôt que de les opposer.



