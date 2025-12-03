Tchad : un symposium pour rapprocher la médecine traditionnelle tchadienne et chinoise

Prenant la parole, Abakar Seid Béchir, directeur de la pharmacopée traditionnelle tchadienne, a rappelé que le Tchad dispose d’une remarquable diversité végétale, avec de nombreuses espèces de plantes aux vertus thérapeutiques reconnues dans la médecine traditionnelle. Selon lui, « la valorisation de la pharmacopée offre aux chercheurs l’opportunité d’identifier des molécules actives, de développer des phytomédicaments innovants et de contribuer à la préservation de la biodiversité végétale ».



Pour sa part, le chef de la 20ᵉ mission médicale chinoise, Liang Haiyang, a indiqué que la médecine traditionnelle chinoise, forte de son histoire millénaire, est aujourd’hui largement appréciée au Tchad, notamment à travers la pratique de l’acupuncture. Il a également salué la richesse de la médecine traditionnelle tchadienne, qu’il considère comme porteuse de caractéristiques propres et jouant un rôle essentiel dans la prise en charge sanitaire des populations.



Ce symposium est dédié à l’exploration, au partage d’expériences et à l’échange d’expertises dans les domaines de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle. Le Centre de formation en médecine traditionnelle chinoise entend faire de cette rencontre un cadre de réflexion scientifique et pratique, visant l’identification de perspectives d’avenir, l’élaboration de méthodes adaptées et la promotion d’un développement durable de la médecine traditionnelle, en s’appuyant sur l’expérience reconnue des praticiens chinois.