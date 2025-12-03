Alwihda Info
TCHAD

Tchad : un symposium pour rapprocher la médecine traditionnelle tchadienne et chinoise


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 3 Décembre 2025


Les travaux du symposium sur la médecine traditionnelle tchadienne et chinoise ont été ouverts ce mercredi 3 décembre 2025. L’événement est organisé par le Centre de formation en médecine traditionnelle chinoise, situé à l’Hôpital de l’Amitié Tchad–Chine.


Cette rencontre scientifique a réuni les membres de la 20ᵉ mission médicale chinoise, composés de médecins spécialistes en médecine moderne et traditionnelle, ainsi que des représentants des organisations de promotion de la médecine traditionnelle tchadienne.

Deux communications majeures ont marqué l’ouverture du symposium. La première a été présentée par Dr Xie Nengxiang, acupuncteur et directeur exécutif du centre. Il a souligné l’efficacité de l’acupuncture dans le traitement de nombreuses affections, notamment les douleurs musculaires, osseuses et articulaires, les lombalgies chroniques, ainsi que les douleurs postopératoires.

La seconde présentation est revenue à Dr Ouyang Xunyan, médecin orthopédiste, qui s’est appesanti sur les techniques d’immobilisation par petites attelles et par plâtre dans le traitement des fractures des membres. Il a mis en avant les avantages de ces méthodes, notamment l’utilisation de matériaux facilement disponibles et peu coûteux, favorisant une rééducation fonctionnelle précoce et un suivi efficace des soins. Il a toutefois précisé leurs limites, notamment la nécessité d’une expertise technique dans la pose des attelles et une stabilité légèrement inférieure à celle du plâtre.

Prenant la parole, Abakar Seid Béchir, directeur de la pharmacopée traditionnelle tchadienne, a rappelé que le Tchad dispose d’une remarquable diversité végétale, avec de nombreuses espèces de plantes aux vertus thérapeutiques reconnues dans la médecine traditionnelle. Selon lui, « la valorisation de la pharmacopée offre aux chercheurs l’opportunité d’identifier des molécules actives, de développer des phytomédicaments innovants et de contribuer à la préservation de la biodiversité végétale ».

Pour sa part, le chef de la 20ᵉ mission médicale chinoise, Liang Haiyang, a indiqué que la médecine traditionnelle chinoise, forte de son histoire millénaire, est aujourd’hui largement appréciée au Tchad, notamment à travers la pratique de l’acupuncture. Il a également salué la richesse de la médecine traditionnelle tchadienne, qu’il considère comme porteuse de caractéristiques propres et jouant un rôle essentiel dans la prise en charge sanitaire des populations.

Ce symposium est dédié à l’exploration, au partage d’expériences et à l’échange d’expertises dans les domaines de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle. Le Centre de formation en médecine traditionnelle chinoise entend faire de cette rencontre un cadre de réflexion scientifique et pratique, visant l’identification de perspectives d’avenir, l’élaboration de méthodes adaptées et la promotion d’un développement durable de la médecine traditionnelle, en s’appuyant sur l’expérience reconnue des praticiens chinois.


