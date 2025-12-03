Alwihda Info
TCHAD

Tchad : atelier de formation sur la justice transitionnelle pour la société civile à Abéché


Par Hambali Nassour - 3 Décembre 2025



Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (HCDH) a lancé ce mercredi 03 décembre 2025, à l’ADETIC d’Abéché, un atelier de formation consacré à la justice transitionnelle et aux techniques de plaidoyer, à l’intention des organisations de la société civile de l’Est du Tchad.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissen Didigui, témoignant de l’importance que les autorités provinciales accordent à la participation citoyenne dans les processus de justice et de réconciliation. Cet atelier réunit plusieurs acteurs engagés dans la défense des droits humains.

Il vise à renforcer leurs capacités sur les mécanismes de justice transitionnelle, les approches participatives, ainsi que sur des stratégies de plaidoyer efficaces dans un contexte de consolidation de la paix. Dans son mot introductif, le représentant du HCDH, Félix Ahouanssou, a souligné que « la justice transitionnelle n’est pas uniquement une question juridique, mais un processus profondément social, humain et participatif ».

En lançant les travaux, le secrétaire général du Ouaddaï, Abakar Hissen Didigui, a rappelé que la justice transitionnelle constitue un levier essentiel pour consolider la paix, restaurer la confiance entre les citoyens et les institutions, et promouvoir une stabilité durable. Il a encouragé les organisations de la société civile à jouer pleinement leur rôle dans la sensibilisation, l’accompagnement communautaire et la promotion d’une justice équitable.

Cette formation vise ainsi à outiller les acteurs de la société civile, afin d’en faire des relais crédibles dans l’appropriation des mécanismes de justice transitionnelle au niveau local.


