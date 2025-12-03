Un séminaire de haute importance s'est ouvert à N’Djamena le 3 décembre 2025, au Musée national du Tchad, pour aborder le thème central de la retraite et de la problématique de la protection sociale des Forces de Défense et de Sécurité (FDS).



L'objectif déclaré de cette rencontre est de débattre des enjeux cruciaux de la protection sociale, afin de formuler des propositions concrètes visant à améliorer significativement les conditions de vie des membres des forces armées et de sécurité. La cérémonie de lancement a été ouverte par le directeur de CARMI, le général Youssouf Sallime Mahamat. ‎ ‎



Hommage solennel et programme du jour

‎ ‎Avant le lancement des travaux, un moment d'intense émotion a marqué le début du séminaire. L'assemblée a observé une minute de silence en hommage aux Forces de Défense et de Sécurité, tombées pour la patrie. ‎Le programme de l'atelier, qui se tiendra sur une période de trois jours a été dévoilé. ‎ ‎



Le directeur général de la CARMI, le général Youssouf Sallime Mahamat a pris la parole, saluant la présence de ses collaborateurs, des chefs de service, des experts formateurs, des participants et des distingués invités. Il a souligné l'intérêt particulier qu'il porte à ce programme de renforcement de compétences, conçu pour répondre aux besoins stratégiques de la Caisse de Retraite Militaire. ‎ ‎Il a exprimé sa volonté, avec le soutien de ses collaborateurs, de transformer le potentiel humain en performance durable.



« Cette performance doit être axée sur les meilleures pratiques de gouvernance et d'efficacité opérationnelle de l'institution », a-t-il souligné. ‎ ‎Conscient des défis majeurs auxquels la CARMI fait face, le directeur général s'est dit convaincu que les participants sont en mesure de relever les défis pour le bénéfice des fusibles, retraités, veuves et orphelins.



Il a réitéré l'importance de l'événement pour l'atteinte d'une résiliation objective de la CARMI, au-delà de la perceptibilité et des perspectives d'amélioration de son organisation et de son fonctionnement. ‎La formation a été officiellement déclarée ouverte. Le séminaire marque ainsi une étape importante vers l'amélioration de la gestion et du soutien accordé aux piliers de la sécurité nationale.