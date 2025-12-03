Tchad : le ministère de la Santé organise une journée scientifique sur la lutte contre le VIH/Sida

Le ministère de la Santé publique et de la Prévention a organisé, ce mercredi 3 décembre 2025, une journée scientifique consacrée à la lutte contre le VIH/Sida. Placée sous le thème : « Surmonter les difficultés, défis actuels et stratégies de financement dans la lutte contre le VIH/Sida », cette rencontre vise à identifier des solutions durables pour endiguer l’épidémie au Tchad.



L’événement s’est tenu dans les locaux du ministère, et a réuni des conférenciers, enseignants, chercheurs et professionnels de santé. L’objectif principal de cette journée est d’adapter les approches de riposte, de mieux comprendre les défis actuels et de définir des mécanismes de financement efficaces.



Les participants ont examiné les stratégies existantes, les obstacles persistants et les pistes de financement durable pour renforcer la lutte contre le VIH dans le pays. Selon les données nationales, l’épidémie de VIH demeure concentrée et marquée par d’importantes disparités régionales. Les jeunes femmes figurent parmi les populations les plus touchées.



D’après les estimations du GAM Spectrum 2014, la prévalence nationale reste autour de 0,9 %, avec une baisse progressive de la mortalité, mais une stagnation des nouvelles infections, particulièrement chez les jeunes de 15 à 24 ans. On observe également une hausse des cas de transmission du VIH de la mère à l’enfant.



Cette situation souligne l’urgence de promouvoir des échanges multisectoriels afin d’élaborer des stratégies de financement plus résilientes et adaptées au contexte national.



Dans son allocution, la directrice générale du ministère, Dr Toralta Nodjitoloum, a souligné que cette journée scientifique s’inscrit dans la continuité de la Journée mondiale du VIH/Sida. Elle a insisté sur l’importance de revisiter les défis rencontrés, et d’explorer des mécanismes de financement innovants pour renforcer la riposte nationale.



Parmi les obstacles majeurs, elle a cité : la faible couverture auprès des populations clés ; la qualité insuffisante des systèmes de collecte et d’analyse des données sanitaires. Selon elle, cette rencontre constitue une opportunité d’approfondir la réflexion technique et stratégique afin de dégager des solutions concrètes, efficaces et durables.



Concernant le déroulement des travaux, la directrice générale a indiqué que le programme ne fixe aucune règle stricte quant à l’utilisation des outils techniques. L’essentiel, a-t-elle précisé, est de favoriser des échanges constructifs, des propositions pertinentes et des stratégies innovantes pour renforcer les efforts engagés dans la lutte contre le VIH au Tchad.