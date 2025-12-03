Alwihda Info
TCHAD

Tchad : la province du Sila se prépare pour la compagne de vaccination


Alwihda Info | Par Béchir Ahmat - 3 Décembre 2025



Dans le cadre des préparatifs de la campagne de vaccination contre la poliomyélite et la rougeole, couplée à la supplémentation à l'albendazole et à la vitamine A, prévue du 5 au 11 décembre prochaine, une réunion de plaidoyer et de mobilisation sociale a été organisée à Goz-Beïda, chef-lieu de la province de Sila.

Le but de cette rencontre est d'impliquer l'ensemble des acteurs locaux pour la réussite de ladite vaccination. La réunion a été dirigée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Sila, le général de division Sadick Siboro Dinga, en présence des autorités administratives civiles, militaires, chef traditionnelles, religieux, les responsables des ONG nationales et internationales, les acteurs de la société civile et groupement féminine. 

Dr Issa Fadjaré, délégué à la Santé publique et de la Prévention de Sila a expliqué l'importance de l'opération, et exhorté chacun à apporter sa contribution pour la réussite de cette campagne.

Dans son intervention le délégué général du gouvernement auprès de la province du Sila, a lancé un appel vibrant aux autorités locales, aux ONG, associations de la société civile, délégués provinciaux, groupements féminins, aux images et autres, de sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination pour la bonne réussite de l'événement.


