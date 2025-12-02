Alwihda Info
TCHAD

Tchad : forte mobilisation à Massakory pour la commémoration du 1er décembre


Par Abakar Adoum Abdoulaye - 2 Décembre 2025



Tchad : forte mobilisation à Massakory pour la commémoration du 1er décembre
Ce lundi 1er décembre 2025, la place de l’Indépendance de Massakory, chef-lieu de la province du Hadjer Lamis, a servi de cadre à la cérémonie commémorative du 35ᵉ anniversaire de la Journée de la Liberté et de la Démocratie.

A cette occasion, les populations sont sorties massivement pour prendre part aux festivités marquant cette date historique. La cérémonie était présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Hadjer Lamis, Ahmat Hissein Kardayo, en présence du sénateur Abakar Moussa Kallé, du président du conseil provincial Adoum Ali Adoum, ainsi que des préfets, sous-préfets, maires et autres autorités administratives et traditionnelles.

À 10 heures, les activités officielles ont débuté par la revue des troupes, suivie du dépôt de gerbes de fleurs en hommage aux martyrs de la liberté. S’en est suivi un défilé réunissant l’armée nationale, la Gendarmerie nationale, la Garde nomade, la Police nationale, les élèves, les militants du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), ainsi que les chefferies traditionnelles, tous mobilisés pour rendre éclat à la célébration.

La cérémonie s’est déroulée dans une ambiance patriotique, marquée par l’engagement des populations de la province du Hadjer Lamis à soutenir les idéaux de paix, de liberté et de démocratie.


