Tchad : lancement à Mao de la Journée internationale des personnes handicapées

À Mao, chef-lieu de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, délégué général du gouvernement auprès de la province a présidé le 3 décembre 2025, la cérémonie de commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées.



C'est la délégation de l'Action sociale de la Solidarité et des Affaires humanitaires du Kanem qui a servi de cadre à cette importante journée. C'était en présence du président du Conseil provincial du Kanem, Mahamat Nour Mallaye, des autorités administratives, des chefs traditionnels, ainsi que des représentants d’organisations nationales et internationales.



L'édition de cette année est placée sous le thème : « Favoriser l'inclusion des personnes handicapées dans la société, vecteur de progrès social ». À cette occasion, le président du comité d’organisation, Ahmat Mahamat Ali, a remercié, en son nom et au nom des personnes handicapées, tous ceux qui ont contribué financièrement et moralement à la réussite de cette activité.



Le représentant du délégué de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Moustapha Mahamat Moustapha, a quant à lui souligné l’importance de cet événement, qui constitue une opportunité pour les personnes handicapées. En lançant les activités, le délégué général a salué les efforts des organisateurs, tout en rappelant que les personnes handicapées jouissent des mêmes droits que tous les citoyens.



Il a ajouté que le gouvernement, les entreprises, les ONG, les organisations de la société civile et les personnes handicapées elles-mêmes doivent unir leurs forces pour développer des solutions durables. Cela passe par l’intégration des voix des personnes concernées dans les processus d’innovation, ainsi que par la création de produits et services adaptés à leurs besoins. Il a réaffirmé sa disponibilité à soutenir cette cause.



Par conséquent, le premier magistrat de la province a pris note des recommandations formulées et a instruit, séance tenante, le délégué de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme du Kanem d’octroyer un terrain aux personnes handicapées pour la construction de leur futur siège.



Enfin, il faut rappeler que la Journée internationale des personnes handicapées a été proclamée en 1992 par l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle est célébrée chaque 3 décembre afin de promouvoir une meilleure compréhension des questions liées au handicap, et de mobiliser un soutien en faveur de la dignité, des droits et du bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société.